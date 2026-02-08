Breel Embolo victime d’une tentative de vol après Lens - Rennes
Au sortir de la nouvelle défaite de Rennes hier soir face à Lens (3-1), lors de la 21e journée de Ligue 1, Breel Embolo a eu le malheur d’apprendre que des malfaiteurs avaient tenté de s’introduire chez lui. Selon Le Parisien, l’attaquant suisse a été victime d’une tentative de vol un peu plus tard dans la soirée.
D’après des sources policières, les malfaiteurs auraient tenté de voler à son domicile un véhicule de grosse cylindrée, dont la valeur est estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros. Embolo aurait essayé de poursuivre les auteurs des faits qui cherchaient à s’enfuir. Ces derniers seraient toujours en fuite. D’après Le Parisien, Embolo aurait révélé aux policiers avoir déjà été victime d’une tentative de vol similaire quatre jours plus tôt.
