Breel Embolo victime d’une tentative de vol après Lens - Rennes

Au sortir de la nouvelle défaite de Rennes hier soir face à Lens (3-1), lors de la 21e journée de Ligue 1, Breel Embolo a eu le malheur d’apprendre que des malfaiteurs avaient tenté de s’introduire chez lui. Selon Le Parisien, l’attaquant suisse a été victime d’une tentative de vol un peu plus tard dans la soirée.

La suite après cette publicité

D’après des sources policières, les malfaiteurs auraient tenté de voler à son domicile un véhicule de grosse cylindrée, dont la valeur est estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros. Embolo aurait essayé de poursuivre les auteurs des faits qui cherchaient à s’enfuir. Ces derniers seraient toujours en fuite. D’après Le Parisien, Embolo aurait révélé aux policiers avoir déjà été victime d’une tentative de vol similaire quatre jours plus tôt.