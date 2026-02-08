Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Breel Embolo victime d’une tentative de vol après Lens - Rennes

Par Jordan Pardon
1 min.
Embolo @Maxppp
Lens 3-1 Rennes

Au sortir de la nouvelle défaite de Rennes hier soir face à Lens (3-1), lors de la 21e journée de Ligue 1, Breel Embolo a eu le malheur d’apprendre que des malfaiteurs avaient tenté de s’introduire chez lui. Selon Le Parisien, l’attaquant suisse a été victime d’une tentative de vol un peu plus tard dans la soirée.

La suite après cette publicité

D’après des sources policières, les malfaiteurs auraient tenté de voler à son domicile un véhicule de grosse cylindrée, dont la valeur est estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros. Embolo aurait essayé de poursuivre les auteurs des faits qui cherchaient à s’enfuir. Ces derniers seraient toujours en fuite. D’après Le Parisien, Embolo aurait révélé aux policiers avoir déjà été victime d’une tentative de vol similaire quatre jours plus tôt.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Breel Embolo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Breel Embolo Breel Embolo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier