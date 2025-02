Côme a tenté les coups Marcus Rashford et Théo Hernandez cet hiver

Cet hiver, Côme a offert de quoi rêver à ses supporters. Le club italien a multiplié les recrues, pour un total de près de 50 millions d’euros. Parmi les noms populaires arrivés chez l’actuel 16e de Serie A, on retrouve notamment Maxence Caqueret, débarqué contre 15 millions d’euros, ou Dele Alli, libre de tout contrat. En plus de ces joueurs, déjà clinquants pour une écurie de ce calibre, les pensionnaires du stade Giuseppe Sinigaglia étaient également associés à Marcus Rashford et Théo Hernández. Et le président du club a lui même confirmé l’intérêt comasque pour les deux stars.

Dans un entretien accordé à Sky Italia, Mirwan Suwarso, président du club de Côme, a expliqué avoir tenté le coup pour le défenseur de l’AC Milan et l’attaquant qui évoluait alors du côté de Manchester United : « Oui, nous avons essayé, mais nous sommes conscients que nous sommes un petit club et donc certaines personnes ne nous prennent toujours pas au sérieux. Certains grands noms, quand ils entendent parler de Como, disent 'non, je veux jouer la Ligue des champions’. Le discours a du sens, nous savons ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Mais nous rêvons grand. Lors du dernier mercato hivernal, nous avons essayé de faire de notre mieux pour donner à notre entraîneur Cesc Fabregas les joueurs dont il avait besoin pour son jeu, de nombreux noms étaient réels. Nous étions proches de nombreux joueurs, dont certains ne sont jamais partis. » C’est ce qui s’appelle avoir de l’ambition.