Le Barça pourrait lâcher Raphinha !

Son duo avec Lamine Yamal terrorise quasiment toute l’Europe. Depuis le début de saison, Raphinha marche sur l’eau avec le FC Barcelone. L’ailier brésilien affiche des statistiques assez folles avec le club catalan puisqu’il a déjà inscrit 28 buts et délivré 22 passes décisives en 46 matches. De quoi en faire un potentiel candidat au Ballon d’Or cette année. Pour le Barça, si Hansi Flick est évidemment plus que satisfait de son apport, il faut penser à l’avenir et il faut donc déjà discuter d’une possible prolongation.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Barça, l’ailier de 28 ans s’était montré ouvert à l’idée de prolonger son aventure avec les Blaugranas. Dans ce sens, des négociations avaient débuté et la presse catalane semblait optimiste à ce sujet. Mais visiblement, les choses commencent à changer petit à petit. Selon les informations de Radio Catalunya, les discussions entre le joueur et le Barça sont à l’arrêt total ces dernières semaines en raison des exigences salariales du joueur jugées démesurées.

Le Barça demande au moins 80 millions

L’actuel leader de la Liga, qui peine depuis plusieurs années à retrouver des finances saines, ne veut pas faire de folies et ne veut pas refaire les mêmes erreurs que par le passé où le club avait proposé des salaires XXL à ses stars. Ce qui avait plombé les finances sur plusieurs années. La radio locale explique ainsi que le directeur sportif Deco serait désormais ouvert à l’idée de le vendre à Arsenal ou à Chelsea, les deux clubs les plus intéressés ces derniers mois.

La suite après cette publicité

Le Barça aimerait récupérer dans cette transaction entre 80 et 90 millions d’euros. Mais la formation d’Hansi Flick espère trouver une solution pour conserver l’un de ses hommes forts offensivement. Le club catalan aurait, selon Radio Catalunya, proposé une augmentation de son salaire et la possibilité que la clause de résiliation soit "activable" à partir de 2026, après la Coupe du monde aux États-Unis. Cela permettrait au joueur d’étudier d’autres offres par la suite et au Barça de s’y retrouver financièrement. Affaire à suivre…