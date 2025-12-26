CAN 2025 : Kylian Mbappé bien présent avec le maillot d’Hakimi pour Maroc-Mali

Il était attendu, il est bien présent ! Ces dernières heures, Kylian Mbappé a animé l’actualité de la CAN 2025 malgré lui. Le Madrilène était annoncé comme possible spectateur de la rencontre entre le Maroc et le Mali pour soutenir son ami de toujours Achraf Hakimi. Un invité de marque forcément et il a bien répondu présent.

A quelques minutes du coup d’envoi de ce choc du groupe A, le Français a été aperçu en tribunes portant le maillot du Maroc floqué Achraf Hakimi. Une belle image qui devrait faire plaisir aux supporters marocains.