Menu Rechercher
Commenter 8
CAN

CAN 2025 : Kylian Mbappé bien présent avec le maillot d’Hakimi pour Maroc-Mali

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé face à Tirol @Maxppp
Regarder en direct sur BeIN SPORTS
Maroc 1-0 Mali Voir sur BeIN SPORTS

Il était attendu, il est bien présent ! Ces dernières heures, Kylian Mbappé a animé l’actualité de la CAN 2025 malgré lui. Le Madrilène était annoncé comme possible spectateur de la rencontre entre le Maroc et le Mali pour soutenir son ami de toujours Achraf Hakimi. Un invité de marque forcément et il a bien répondu présent.

La suite après cette publicité
Hanif Ben Berkane
KYLIAN MBAPPÉ bien présent au match du Maroc avec le maillot… d’Achraf Hakimi. 📸🇲🇦
Voir sur X

A quelques minutes du coup d’envoi de ce choc du groupe A, le Français a été aperçu en tribunes portant le maillot du Maroc floqué Achraf Hakimi. Une belle image qui devrait faire plaisir aux supporters marocains.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier