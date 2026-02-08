PSG - OM : les compositions du Classique

Ce dimanche, c’est la 21e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec le célèbre Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. À domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Senny Mayulu et Joao Neves composent l’entrejeu avec Vitinha en sentinelle. En pointe, Ousmane Dembélé est épaulé par Désiré Doué et Bradley Barcola.

De leur côté, les Phocéens s’articulent dans un 3-4-3 avec Jeffrey de Lange dans les cages derrière Timothy Weah, Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Emerson Palmieri. Le milieu de terrain est assuré par Pierre-Emile Hojbjerg et Quinten Timber. Devant, Amine Gouiri est soutenu par Mason Greenwood et Ethan Nwaneri.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Mayulu - Doué, Dembélé, Barcola

Olympique de Marseille : De Lange - Pavard, Balerdi, Medina - Weah, Hojbjerg, Timber, Emerson - Greenwood, Gouiri, Nwaneri