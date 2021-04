Réforme de la Ligue des Champions : Aleksander Ceferin répond à Ilkay Gündogan

La large majorité des clubs et des joueurs ne veulent pas de la Super League mais ils ne veulent pas non plus de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ilkay Gündogan a notamment poussé un coup de gueule il y a quelques jours, critiquant la multiplication des matches. «Pouvons-nous aussi parler du nouveau format de la Ligue des Champions ? Toujours plus de matches. Quelqu'un pense-t-il à nous, les joueurs ? La nouvelle formule de la Ligue des Champions est simplement un moindre mal en comparaison avec la Super League...» s'était plaint le milieu de terrain de Manchester City sur son compte Twitter. La réponse d'Aleksander Ceferin n'a pas tardé, via un entretien dans le Daily Mail. Le président de l'UEFA explique qu'il faudra alors réduire les salaires des stars du foot si les acteurs veulent moins jouer.

« Il peut toujours y avoir moins de matches mais les salaires des joueurs et des entraîneurs doivent s'adapter. Vous ne pouvez pas générer moins et gagner plus tout le temps. Les clubs ont besoin d'aide pour faire face à la crise financière. Nous pouvons continuer comme nous sommes, mais les clubs cesseront leurs activités. Et à qui cela fera-t-il le plus mal ? Leurs fans » avertit le dirigeant slovène, ajoutant au passage que la nouvelle formule de la C1 peut encore être discutée. « Nous avons été clairs que la réforme n'est pas entièrement gravée dans le marbre. Donc si des personnes ont de meilleures idées qui préserveraient l'avenir du football ainsi que le nôtre, je les écouterai. »