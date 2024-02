PL : un Manchester City laborieux enchaîne contre Bournemouth et recolle à Liverpool

En déplacement à Bournemouth ce samedi en fin d’après-midi, Manchester City avait l’opportunité de recoller à Liverpool alors que les Cityzens comptaient quatre points de retard sur les Reds au coup d’envoi de la rencontre. Désireux de renouer avec la victoire, les locaux, incapables de l’emporter lors de leurs six derniers matches de Premier League, démarraient la rencontre avec de belles intentions. Ainsi, Milos Kerkez (10e) répondait avec une lourde frappe après la première tentative manquée d’Erling Haaland (8e). Pourtant, comme souvent face à la bande de Pep Guardiola, les intentions ne suffisent pas. Maladroit quelques minutes auparavant, Phil Foden a ouvert la marque en se montrant opportuniste après une tentative mal repoussée par Neto (0-1, 24e).

Un neuvième but cette saison pour l’Anglais, proche du doublé juste avant la pause à deux reprises (39e, 43e). Calamiteux techniquement en première période, les Cherries sont alors devenus plus dangereux au retour des vestiaires et plusieurs occasions auraient pu leur permettre d’égaliser via Kluivert (51e), Tavernier (55e, 59e) et Solanke (66e). En fin de rencontre, Dango Ouattara (85e) et Enes Unal (90+1e) ont manqué de justesse pour égaliser. Finalement, le score n’a pas évolué et grâce à un Phil Foden des grands jours, Man City revient provisoirement à une petite unité de Liverpool malgré une performance moyenne ce samedi. Bournemouth n’a pas démérité mais chute à la quatorzième place.