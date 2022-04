OL : Tanguy Ndombele, quand le bonheur est dans le prêt

La suite après cette publicité

Un nouvel homme. En deux ans et demi, Tanguy Ndombele a énormément changé. Bien sûr, le natif de Longjumeau est toujours cette personne réservée et discrète qui ne fait pas de vagues. Mais à présent il est bien plus que ça. Son expérience en Premier League l'a forgé et fait évoluer en tant que footballeur et homme. Et c'est bien normal. En 2019, le milieu a quitté Lyon à l'âge de 22 ans pour aller découvrir la mythique Premier League du côté de Tottenham où Mauricio Pochettino l'a tant désiré. Acheté 60 M€, le joueur né en 96 a donc poursuivi sa folle ascension, lui qui est passé par Guingamp, Amiens et l'OL tout en faisant ses premiers pas en équipe de France.

A Londres, Ndombele a pu découvrir un autre football mais aussi une nouvelle culture. Accueilli par Moussa Sissoko, Serge Aurier ou encore Hugo Lloris dans le vestiaire des Spurs, il a pu prendre ses marques avant de connaître très rapidement un changement de coach, puisque Pochettino a été remplacé par José Mourinho à la fin du mois de novembre 2019. Une autre école que celle de l'Argentin. Mais la collaboration avec le Special One, qui a toujours voulu tirer le meilleur du Français, s'est arrêtée la saison dernière. Celle avec Nuno Espirito Santo a été encore plus courte et n'a duré que quatre mois. Le Portugais a été remplacé par Antonio Conte, un technicien de renom au style bien différent.

Retour au sein de la maison OL

Moins utilisé par l'Italien, l'international tricolore a décidé de changer d'air cet hiver. Longtemps courtisé par le Paris Saint-Germain, il a finalement fait son grand retour à Lyon, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un choix évident pour le joueur qui avait confié lors de sa présentation aux médias : «je n'ai pas hésité longtemps, les discussions ont été rapides, je suis très content d’être ici. J'ai eu un peu de mal à Tottenham où j'ai connu cinq entraîneurs différents. A Lyon, je connais la maison et c'est un facteur important pour mon adaptation. J'avais besoin de voir autre chose. Je suis heureux d'être ici et j'espère rendre la confiance que les dirigeants m'ont accordée».

Il avait ajouté : «je me dis que Lyon c’est pas mal pour moi. Revenir, c’est un risque mais je suis prêt à prendre ce risque-là. Je pense être un meilleur joueur aujourd'hui. J'ai plus d'expérience. J'ai beaucoup appris en Angleterre même si ça ne s'est pas toujours bien passé». Prêt à prendre un nouveau départ avec les Gones, le joueur désormais âgé de 25 ans a débuté le 5 février dernier face à Monaco. Si Lyon s'était incliné 2 à 0, le Frenchy, entré en jeu, avait amené de la présence et de l'impact dans le jeu. Ce qui a souvent manqué auparavant à l'OL. Il a ensuite enchaîné et totalise à présent 10 matches, dont 9 en tant que titulaire (822 minutes jouées).

Une entente parfaite avec Caqueret et le vestiaire

Le milieu a donc vite repris ses marques sur le terrain où il apporte son sens de la passe, sa belle vision de jeu et ses efforts aussi bien offensifs que défensifs. Mais le nouveau Ndombele a aussi évolué dans son jeu. Il ne court plus partout et s'attelle à une mission plus défensive afin d'apporter de l'équilibre dans l'entrejeu et de la stabilité. Il n'hésite pas non plus à laisser la lumière au jeune Maxence Caqueret, qui a plus de liberté à ses côtés. L'entente entre les deux hommes est d'ailleurs une réussite. Le joueur formé à l'OL, blessé actuellement, avait d'ailleurs dit récemment tout le bien qu'il pensait de son partenaire.

«Tanguy Ndombele a un style différent de Bruno Guimarães. C'est vraiment bien de jouer à ses côtés. On a une complémentarité. L'un monte, et l'autre reste en retrait». Une union parfaite entre deux joueurs qui parlent le même football et ont un feeling particulier. En effet, leur bonne entente ne date pas d'hier. Lors de son premier passage entre Rhône et Saône, le milieu français avait pris Caqueret sous son aile. C'est à ses côtés que le joueur formé à l'OL a disputé ses premières minutes chez les professionnels lors du match de Coupe de France face à Bourges le 5 janvier 2019 (victoire 2-0). Tel un grand-frère, l'ancien d'Amiens l'avait conseillé et épaulé.

Une pige à l'OL et un avenir en question

Un rôle qu'il n'hésite d'ailleurs pas à endosser un peu plus depuis son retour cet hiver. Même s'il demeure un poil réservé, il conseille les jeunes pousses comme Castello Lukeba ou Malo Gusto. Son entente est aussi très bonne avec le reste du vestiaire comme nous l'a confié une source proche du club : «Tanguy Ndombele connaissait la plupart des joueurs. Il s'entend bien avec tout le monde, joueurs comme staff. Il a retrouvé un ami comme Moussa Dembélé, qui a oeuvré pour qu'il revienne». En mission commando pour six mois, malgré une option d'achat de 60 M€, le milieu veut aider l'OL. Touché face à Strasbourg dimanche, il va tout faire pour être présent sur le terrain jeudi face à West Ham en quart de finale de Ligue Europa (match à suivre en direct en live commenté sur notre site).

Buteur lors du match aller, Ndombele ferait un bien fou aux Gones, lui qui a l'habitude d'affronter des clubs britanniques. Cette rencontre revêt d'ailleurs une importance capitale à ses yeux puisque son objectif est que son prêt à l'OL soit une vraie réussite. Ensuite, il sera temps de penser à son avenir. Alors que les Rhodaniens ne vont pas lever son importante option d'achat, le Français va retourner à Tottenham cet été. Les Spurs surveillent d'ailleurs de très près ce qu'il se passe à Lyon, nous a-t-on fait savoir. Et ils ne sont pas les seuls. Selon nos informations, des écuries étrangères (hors Premier League) suivent le joueur sous contrat jusqu'en 2025. Un footballeur bien dans ses baskets, qui ne veut pas penser à son avenir, et qui veut rester concentré sur le terrain. Rien que le terrain. Aujourd'hui, le bonheur est bien dans le prêt pour Tanguy Ndombele !