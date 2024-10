Ligue des Champions : l’Allemagne s’en prend à Manuel Neuer

On a beau être une légende, ce n’est pas pour autant que l’on n’est pas épargné après un mauvais match. Quelques semaines après sa retraite internationale, Manuel Neuer fait à nouveau la une des médias en Allemagne mais pour de mauvaises raisons cette fois. Sa très mauvaise prestation à Barcelone hier (4-1) à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions ne passe pas inaperçue, surtout qu’elle intervient peu de temps après une première erreur contre Aston Villa. Le portier est même le symbole de cette soirée cauchemar, balayé avec ses partenaires par des Blaugranas emmenés par Hansi Flick, l’ancien coach du Bayern.

Après la rencontre, celui qui a encaissé les 4 tirs cadrés du Barça évoquait «le manque d’agressivité», et d’impréparation de son équipe face à la variété du jeu adverse «qui peut préparer ses actions ou trouver de longs ballons où Lewy (Robert Lewandowski) peut conclure.» Mais les observateurs ne s’y trompent pas. Certes, le jeu en profondeur face à une défense alignée étrangement haute a fait mal à des Bavarois, qui ont plutôt donné le change dans le contenu. La différence s’est faite dans le réalisme dans les deux surfaces, là où Neuer a une influence.

Babbel à propos de Neuer : «Il joue toujours avec ses chaussures de ski aux pieds»

Sur les 4 buts encaissés, le portier de 38 ans a fait son âge. Il n’est pas le seul responsable bien sûr mais entre sa sortie manquée sur Fermin lors du second but, et ses plongeons sans ressort dans les jambes (à chaque fois sur sa gauche) lors des deux dernières réalisations de Raphinha, il ne semble pas au mieux d’un point de vu athlétique. Markus Babbel, ancien défenseur du Bayern, y va même de sa remarque acerbe à la télévision allemande, assurant que le gardien «joue toujours avec ses chaussures de ski aux pieds» en référence à sa fracture de la jambe en décembre 2022 lors d’une sortie à ski.

Cela peut être pris sur le ton de l’humour, il n’empêche que cette blessure lui avait valu un forfait de quasiment un an. À l’âge de Neuer, on ne se remet pas aussi facilement d’une longue absence. Même son de cloche du côté de Lothar Matthäus pour qui «Manuel Neuer n’est pas Manuel Neuer pour le moment. Parce qu’il ne repousse pas les ballons imparables. Son jeu de gardien a changé aussi.» Et de poursuivre dans Bild. «Avant, quand il y avait trois occasions, il en sauvait une ou deux. Là, il en a pris quatre sans rien faire. Le 2e but est très parlant : Manuel hésite, puis sort et il est en retard.» Même les légendes vieillissent.