ASSE - OL : les deux supporters ayant jeté une pièce sur un arbitre jugés le 13 octobre

Les derbys entre l’ASSE et l’OL sont toujours chauds, mais deux supporters stéphanois ont largement dépassé les bornes dimanche dernier. Pour rappel, la rencontre avait été interrompue après que l’arbitre assistant ait été touché à la tête par une pièce de monnaie, lancée depuis une tribune. Alors qu’un premier supporter, auteur du jet de projectile, a déjà été interpellé, le Parisien annonce qu’un deuxième individu a été placé en garde à vue pour le même motif. Celui-ci a été filmé entrain de lancer un objet depuis les gradins, et a été identifié grâce à des images de vidéos de surveillance du stade Geoffroy-Guichard.

Si l’auteur du lancé ayant touché l’arbitre a reconnu les faits, le second, lui, nie avoir réalisé un tel geste. Les deux hommes, âgés de 28 ans devront « répondre des chefs de violences aggravées suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours » et « de jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes ». Ils ont été placés sous contrôle judiciaire, et doivent pointer au commissariat de Saint-Étienne les jours de match, aux heures de ceux-ci, qu’ils déroulent à domicile ou à l’extérieur. Ils seront jugés le 13 octobre.