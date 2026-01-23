Sénégal : le récit hallucinant de Yehvann Diouf sur l’affaire des serviettes

C’est désormais devenu une blague qui régale les réseaux sociaux, où les parodies se multiplient. Une serviette et un Marocain et vous êtes en tendance. Tout cela a démarré en raison du comportement hallucinant de plusieurs Marocains, joueurs, staff, ramasseurs de balles, membres de la sécurité, vu sur deux rencontres, la demi-finale contre le Nigéria puis la finale contre le Sénégal. Ce qui a abouti à des scènes surréalistes, où le deuxième gardien sénégalais, Yehvann Diouf, a dû échapper au pressing de ramasseurs de balle pour piquer la serviette d’Édouard Mendy, le gardien titulaire.

Yehvann Diouf, présent dans le groupe de l’OGC Nice en Ligue Europa mais pas titulaire, s’est arrêté en zone mixte pour raconter en détail comment il avait vécu la chose. « On avait déjà vu au match précédent qu’ils (les ramasseurs de balle marocains) s’amusaient à piquer les serviettes du gardien nigérian. Pourquoi? On ne sait pas, comme pour nous. Mais, ils s’amusaient à faire ça. On avait été avertis par rapport à ça. Ils l’ont fait pendant le temps réglementaire avec Hakimi (et Ismaël Saibari) et ils ont finalement réussi à prendre la serviette. Puis, pendant la prolongation, quand il s’est vraiment mis à pleuvoir, Mory Diaw (3e gardien sénégalais) est parti déposer les serviettes auprès d’Édouard. Il était à peine revenu (sur le banc) qu’ils avaient déjà pris les serviettes. Et quand j’y suis allé, ils ont fait exactement la même chose. Au début, un joueur marocain m’a couru après pour prendre la serviette, j’étais étonné. Puis, quand je suis retourné une nouvelle fois déposer la serviette, les ramasseurs de balle avec le responsable de je ne sais quoi… Moi, j’y suis allé et on l’a fait tous dans l’optique de mettre Édouard dans les meilleures conditions parce qu’on avait besoin d’un grand gardien pour gagner cette finale », a-t-il raconté, dans des propos rapportés par RMC.

L’arbitre n’a pas réagi

Des scènes inédites et farfelues, que Diouf raconte avec le sourire. Même s’il pensait que l’arbitre interviendrait en voyant ce qu’il se passait. « J’hallucine, en fait, limite je vais sur le terrain de mon plein gré en me disant que l’arbitre va arrêter le match, ou il va se rendre compte de la situation. Sauf que non, en fait, je me retrouve par terre dans la surface avec le ballon qui est à 20-25 mètres. Je vois que je suis plus une gêne pour Édouard qu’autre chose et puis je sens qu’ils commencent à me soulever aussi. Du coup, je décide de me relever, d’aller ailleurs mais ouais c’est fou. D’une part, je ne suis pas protégé et d’une autre part, un match était en train de se dérouler. C’était totalement surréaliste », raconte-t-il, encore étonné.

Côté marocain, on ne semblait visiblement pas gêné aux entournures au moment d’aller chiper les serviettes du portier sénégalais, comme l’explique Yehvann Diouf. « Figure-toi qu’un ramasseur de balle m’a dit: 'sois fair-play’. Je lui ai répondu: 'fair-play de quoi? C’est vous qui prenez les serviettes et c’est moi qui ne suis pas fair-play alors que je viens juste remettre des serviettes?' Je suis surpris, je ne comprends pas. Mais j’ai essayé de faire en sorte qu’Édouard ait sa serviette quand il a envie de s’essuyer et qu’il soit dans les meilleures conditions pour être le plus efficace possible pour que derrière on gagne le trophée. » Ce que le Sénégal est parvenu à faire, après moult rebondissements, une sortie du terrain, une panenka ratée, un but fabuleux et un match dont toutes les conséquences ne sont pas encore connues…