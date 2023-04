Real Madrid : le duo Benzema-Vinicius Jr affole l’Espagne

La suite après cette publicité

Quel après-midi pour Karim Benzema. Et quelle réponse à ses - rares - détracteurs. Ces dernières semaines, le Français avait ainsi reçu certaines critiques suite à ses prestations. Et de façon générale, beaucoup de supporters étaient un peu inquiets de son état de forme, lui qui semblait un peu dans le dur. Mais après le match d’hier face à Valladolid, et son triplé, c’est bien oublié… El Chiringuito de Jugones indique d’ailleurs que le joueur formé à l’OL a profité de la trêve internationale pour faire une sorte de mini-préparation et se remettre dans le bain physiquement.

Mais ce qui fait parler ce lundi en Espagne, c’est encore sa belle entente avec Vinicius Junior. Le quotidien AS consacre ainsi un long article au duo franco-brésilien qui fait le bonheur des Merengues depuis un petit moment déjà. Et ce, alors qu’au début, ça semblait compliqué, avec cette fameuse vidéo où on voit Benzema pester contre le joueur de la Canarinha auprès de certains de ses coéquipiers.

De plus en plus d’entente entre les deux

Les statistiques apportées par le journal sont assez révélatrices. Sur les 43 passes décisives qu’a délivré Vinicius à Madrid, 22, soit plus de la moitié, ont été à destination de Karim Benzema. C’est, de très loin, le meilleur partenaire de l’ancien de Flamengo dans ce sens. Surtout, dans le jeu, le Brésilien sait s’adapter. Quand le Français a été un peu moins bien, c’est lui qui a pris le relais dans le rôle de finisseur.

Les chiffres ne mentent pas. En cet exercice 2022/2023, il totalise déjà 19 réalisations, seulement 3 de moins que l’an dernier sur toute la saison. Et ce, alors qu’il reste encore 11 journées de Liga et potentiellement d’autres matchs de Ligue des Champions et de Coupe du Roi. Benzema, lui, est déjà revenu à la deuxième plasse du classement des buteurs de la Liga, juste derrière Lewandowski, avec 14 buts (17 pour le Polonais qui a joué plus de matchs). Avec ce duo en feu, le Real Madrid peut encore faire très mal en Europe…