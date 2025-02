Un ancien espoir de l’OL signe en Régional 2

Les suiveurs les plus ardus de l’Olympique Lyonnais devraient encore se souvenir de son nom. Après quelques apparitions avec les professionnels durant les matches amicaux estivaux en 2022, le jeune Sofiane Augarreau n’a pas été conservé par la direction lyonnaise à l’issue de son contrat en juin 2023.

Élément important de l’académie et cadre de la Youth League en 2018 et 2019, le milieu de terrain a subi deux ruptures du ligament croisé et une fracture du ménisque qui l’ont grandement freiné. Mais après un temps de réflexion, Sofiane Augarreau s’est engagé avec le club haut-savoyard du FC Foron, qui évolue en Régional 2, cet hiver, comme l’informe Olympique-et-lyonnais. L’occasion pour lui de retrouver du plaisir après une formation freinée par les pépins physiques.