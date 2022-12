Coupe du Monde 2022 : quel avenir pour la Belgique ?

La suite après cette publicité

Ils peuvent vraiment avoir le seum ! Hier, les Belges ne sont pas parvenus à faire mieux qu'un match nul face à la Croatie (0-0). Un résultat qui a condamné les Diables rouges, puisque le Maroc s'est imposé (2-1) dans le même temps face au Canada. Un terrible coup de massue pour la fameuse génération dorée du football belge, troisième en 2018 et éliminée d'entrée en 2022. Mais durant le Mondial, les coéquipiers de Kevin De Bruyne n'ont pas été inspirés sur le pré et se sont pris le bec en coulisses. Après ce fiasco, la Belgique va faire face à un énorme chantier. À la tête de l'équipe depuis 2016, Roberto Martinez a officialisé son départ.

«L’élimination n’y change rien, même si on avait été champion du monde je serais parti. Ma décision a été prise avant la Coupe du monde», a-t-il expliqué. Peter Bossaert, CEO de l'Union Belge, était au courant comme il l'a expliqué : « nous remercions Roberto Martinez pour tout ce qu’il a accompli avec cette génération dorée, en tant qu’entraîneur et en tant que directeur technique : quatre années consécutives comme numéro 1 au classement FIFA, une médaille de bronze à la Coupe du monde 2018 et des qualifications à l’Euro 2020, au Final Four de la Ligue des Nations 2021 et à la Coupe du monde 2022. Avec son équipe, Roberto a laissé un immense héritage aux prochaines générations du football belge.»

Remplacer Roberto Martinez en priorité

Une page va se tourner et la fédération belge va donc devoir se mettre en quête d'un nouveau sélectionneur. Aucune piste n'est avancée pour le moment, mais la Dernière Heure a sorti du chapeau quelques noms dont celui de Thierry Henry. Adjoint de Roberto Martinez, le Français, que l'on a vu consoler Romelu Lukaku hier, présente l'avantage de très bien connaître le groupe belge. Philippe Clement, Hein Vanhaezebrouck et surtout Michel Preud'homme ont aussi été liés aux Diables rouges. Concernant ce dernier, il est le grand favori selon Nieuwsblad et le Laatste Nieuws. «Si je peux donner un conseil à la Fédération : appelez Michel Preud’homme», a d'ailleurs lancé Marc Degryse, consultant dont l'avis compte en Flandre.

Du côté des joueurs aussi il devrait y avoir des retraites internationales comme l'a confirmé Michy Batshuayi en zone mixte. «C’est la dernière pour quelques joueurs. Personne ne l’a dit tout haut, mais beaucoup ont pleuré». La Dernière Heure fait d'ailleurs l'état des lieux et des troupes à commencer par la star de l'équipe, Eden Hazard. «On peut craindre le pire pour Eden Hazard (31 ans), qui a déjà fait sentir à quelques reprises qu’il hésitait. Eden n’a pas voulu parler après le match». Le média belge indique qu'il n'est pas certain de voir Lukaku et De Bruyne avec les Diables rouges en mars prochain.

Avec quels joueurs repartir ?

Toby Alderwereild, lui, n'est pas encore décidé. «Je vais en discuter avec ma famille. Mais ça fait 15 ans que je donne tout pour les Diables et les critiques m'ont touché». Jan Vertonghen, lui, va continuer : «bien sûr que je continue ! (...) Je ne vais pas prendre de décision hâtive, mais je me sens super bien. Je suis un Diable rouge extrêmement fier. Je me suis senti très bien pendant ce tournoi.» Même son de cloche pour Dries Mertens. «Si on m’appelle en mars pour les qualifs ? Pourquoi je ne viendrais pas ? Il n’y a pas de raison». Thibaut Courtois a lui aussi scellé son sort. «Je veux d’office continuer jusqu’au prochain Mondial. Je veux terminer sur une bonne note et pas sur une campagne décevante comme celle-ci».

Une bonne nouvelle pour le Plat Pays. Le portier du Real Madrid a également ajouté : «pour beaucoup, cela dépendra des décisions du nouveau coach. Bien sûr que la nouvelle génération peut arriver loin dans une Coupe du monde». Loïs Openda ou Jérémy Doku sont prêts à saisir leur chance tout en espérant que les anciens de la sélection poursuivront l'aventure. Tombée de très haut au Qatar, la Belgique va devoir repartir sur un nouveau projet. Le choix du prochain sélectionneur sera déterminant pour des Diables rouges qui veulent revenir sur le devant de la scène et briller. Il n'est pas encore trop tard pour la génération dorée mais comme le rappelait Courtois, pour mériter de se faire appeler ainsi, il faut gagner. Désormais, le temps presse.