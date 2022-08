Benfica se frotte les mains pour sa pépite Gonçalo Ramos qui plaît au PSG

La suite après cette publicité

Après avoir vendu cet été Darwin Núñez (23 ans) à Liverpool pour la coquette somme de 100 millions d'euros bonus compris, Benfica pourrait faire encore un bénéfice immense pour un attaquant cet été. Actuel remplaçant de l'Uruguayen en pointe de l'attaque des Aguias, Gonçalo Ramos impressionne. Buteur de 21 ans, ce produit de la formation benfiquiste qu'il a rejointe en 2013 à 12 ans ne cesse de franchir les étapes à vive allure. International U21 avec le Portugal avec qui il affiche 14 buts et 3 offrandes en 18 matches, le meilleur buteur de la Youth League 2020 (8 buts) sort d'un bon exercice.

Associé à Darwin Núñez en seconde partie de saison, il a marqué 8 buts et délivré 4 offrandes en 46 matches. Une première saison intéressante qui a poussé Benfica a fixé son prix à 40 millions d'euros en cas de départ cet été. Suivi en Angleterre et notamment du côté de Wolverhampton, le joueur est notamment arrivé dans le viseur du Paris Saint-Germain face à l'échec de la piste menant à Gianluca Scamacca. Disposant d'une clause libératoire de 120 millions d'euros et sous contrat jusqu'en juin 2026, Gonçalo Ramos reste une piste très compliquée à finaliser.

Un triplé historique

Surtout que le joueur ne facilite pas la tâche à ses prétendants. Hier soir contre les Danois de Midtjylland à l'occasion du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, il a inscrit un triplé retentissant lors d'une victoire 4-1. Une prestation qui a notamment été visionnée par le sélectionneur portugais Fernando Santos, qui était présent au stade. Le principal intéressé était aux anges au micro de Benfica TV : «ce n'est que dans les rêves que cela aurait pu être mieux que cela. Mais il faut se concentrer sur le prochain match. C'était un grand match. Une belle façon de commencer la saison. Le résultat parle de lui même…» Une prestation référence pour celui qui est devenu le troisième plus jeune portugais a inscrire un triplé en Coupe d'Europe après João Félix et Eusébio alors qu'il est âgé de 21 ans et un mois.

De quoi nourrir de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Son coach Roger Schmidt est en tout cas séduit par son niveau même s'il pense qu'il aurait pu faire encore mieux : «Gonçalo Ramos a fait un très bon match. Il a marqué trois buts, mais le sentiment qu'on a, c'est qu'il aurait pu en marquer un ou deux de plus. C'est un attaquant qui aime jouer à ce poste et il a de bons joueurs autour de lui, comme David Neres, João Mário et Rafa, ce qui aide. En plus, il a la qualité pour finir devant le but. Je suis très heureux de l'avoir comme joueur et je pense qu'il est également heureux à Benfica. C'est un joueur intéressant pour les autres clubs, mais Benfica a beaucoup de bons joueurs qui sont aussi intéressants. En ce moment, il est ici avec nous et je ne m'inquiète pas.» Rester au Portugal ou faire le grand saut ? La question est complexe pour Gonçalo Ramos avec notamment l'intérêt d'un club comme le PSG. Quoi qu'il en soit, le grand gagnant de cette histoire est bien Benfica.