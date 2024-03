OL : l’infernale dégringolade de Dejan Lovren

Comme à la maison. Le 2 janvier 2023, Dejan Lovren a fait son grand retour à l’Olympique Lyonnais, dix ans après son départ. Le Croate a tout de suite dit oui quand les Gones, qui cherchaient un défenseur expérimenté, ont fait appel à lui. «Je suis très heureux de revenir à l’Olympique Lyonnais. C’est le club qui m’a ouvert les portes du football international, je ne l’oublierais jamais. J’ai beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de liens aussi, notamment avec le Président Jean Michel Aulas qui m’a toujours soutenu. Je suis parti de Lyon en 2013 avec des regrets car j’avais le sentiment de ne pas avoir tout montré. Je veux prouver à tout le monde quel joueur je suis réellement.»

Durant ses six premiers mois à Lyon, l’ancien de Liverpool a montré qu’il en avait encore sous le pied malgré ses 33 ans. Véritable soutien pour Castello Lukeba et Sinaly Diomandé, qu’il a conseillés, il a réalisé des prestations honorables et s’est imposé comme l’un des leaders de l’équipe. Il a fini sa demie saison avec 21 apparitions toutes compétitions confondues, toutes en tant que titulaire (1 but). Un bilan plus que correct pour le joueur, qui a terminé l’année à l’infirmerie après une blessure à la cuisse. Ce qui lui a fait manquer les 3 derniers matches lors du sprint final. Malgré cela, les pensionnaires du Groupama Stadium comptaient sur lui pour la nouvelle saison.

Lovren a disparu petit à petit

Une saison qu’il a démarré comme la précédente, c’est-à-dire blessé. Présent lors du stage de pré-saison aux Pays-Bas, il n’est resté que 10 minutes sur le terrain lors de l’amical face à De Treffers, équipe de D3 néerlandaise (2-1). Touché musculairement, Lovren est retourné à l’infirmerie et a assisté impuissant à la descente aux enfers de son club. De son côté, le défenseur n’est pas allé mieux puisqu’il s’est blessé au bassin lors d’un entraînement à la mi-septembre. Finalement, il a fait sa première apparition de la saison le 8 octobre face à Lorient (3-3). On se disait que le retour de Lovren était une bonne nouvelle pour Lyon, qui manquait de caractère et de leaders.

Mais le natif de Zenica n’a pas eu l’effet escompté. Titulaire face à Clermont (22 octobre), il est ensuite entré en jeu face à Rennes (1 minute, 22 novembre) et Lille (26 minutes, 26 novembre). Après le départ de Fabio Grosso, il a retrouvé le onze pour la première de Pierre Sage à Lens le 2 décembre (85 minutes). Même chose face à Marseille (81 minutes, 6 décembre), Toulouse (82 minutes, 10 décembre), Monaco (90 minutes, 15 décembre) et Nantes (84 minutes, 20 décembre). Un match où il a écopé d’un carton rouge. Dans l’ensemble, les sorties du Croate n’ont pas été flamboyantes. D’ailleurs, comme révélé sur notre site, la porte n’était pas fermée du côté de l’OL pour un départ durant l’hiver.

Un avenir à régler

Mais durant le mois de janvier, le Croate, qui a un salaire important, n’a pas bougé. Il est apparu face à Bergerac en Coupe de France (90 minutes, 19 janvier) et contre Rennes en L1 (90 minutes, 26 janvier). Depuis, plus rien. Dans le groupe face à l’OM (4 février), il n’était pas entré en jeu. Puis, le joueur, trahi à nouveau par son corps, était absent face à Lille, Montpellier et Nice. Il était dans le groupe convoqué pour affronter Metz, Strasbourg, Lens et Lorient. Mais pas dans celui convoqué pour défier Toulouse. Lovren, qui n’a plus joué depuis près de deux mois et dont l’attitude est exemplaire selon les échos venus du club, n’est plus très bien placé dans la hiérarchie des centraux. Sage s’appuie sur le duo Jake O’Brien-Duje Caleta-Car.

Le polyvalent latéral droit, Clinton Mata, peut aussi dépanner à ce poste ou dans un système à trois derrière. Arrivé cet hiver, Adryelson, lui, se contente de miettes. Sinaly Diomandé n’a plus joué depuis le 26 novembre. L’OL, qui a visiblement trouvé la formule gagnante cette saison, n’est pourtant pas toujours très rassurant derrière. Mais Lovren, qui a eu sa carte à jouer, a perdu sa place. Approché par le Dinamo Zagreb, qui a tenté de faire revenir l’ancien de la maison sous la forme d’un prêt, il est finalement resté entre Rhône et Saône. Besiktas était aussi intéressé nous a-t-on fait savoir. Cet été, Dejan Lovren (11 matches) devra encore se poser les bonnes questions, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL. Un départ est toujours espéré côté lyonnais selon nos informations.