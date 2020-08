LdC : Roberto Mancini y croit pour l'Atalanta

Les espoirs du football italien en Ligue des Champions reposent désormais sur l'Atalanta, après les éliminations de la Juventus et du Napoli en 8e de finale, respectivement par l'OL et le Barça. Les Bergamasques affronteront ce mercredi le PSG en quart de finale. Étincelants dans le jeu cette saison en Serie A, les hommes de Gasperini peuvent espérer se qualifier pour le dernier carré. C'est en tout cas la conviction de Roberto Mancini.

L'ancien coach de l'Inter et actuel sélectionneur italien a indiqué dans La Gazzetta Dello Sport qu'il croyait à ce scénario : « Aller au bout ? Doucement. D'abord, pensons au PSG, qui est une grande équipe et qui a plus d'expérience au plus haut niveau. Ils ne sont certainement pas au sommet. Ils ont perdu Cavani, ils n'auront pas Di Maria, Verratti et Mbappé sont plus que dans le doute. Leur championnat s'est terminé en mars. Et l'Atalanta a tout ce qu'il faut pour jouer les quarts de finale avec confiance ». Une chose est sûre, il faudra faire un grand match pour éliminer le club lombard.