Clermont révèle les détails de l’extension du stade Gabriel-Montpied

Le Clermont Foot 63 vient de poser ce vendredi la première pierre de l’extension du stade Gabriel-Montpied, en présence de son président, Ahmet Schaefer, aux côtés des grandes personnalités politiques de la région. En effet, l’antre auvergnat va agrandir sa capacité, passant sur le long terme à 30.000 spectateurs pour supporter les Rouge-et-Bleu. C’est le club lui-même qui vient d’annoncer la nouvelle dans un communiqué sur son site officiel.

La suite après cette publicité

«L’extension du stade Gabriel-Montpied a pour objectif de doter la Métropole d’un stade de 17 000 places. Ce projet d’extension est pensé en 3 phases, chacune ayant son autonomie constructive et financière. La première phase de travaux a été votée en 2018 par le Conseil Métropolitain de Clermont Auvergne Métropole, actant notamment la construction d’une tribune couverte de plus de 6 000 places, à l’Est, en face de la tribune Gergovie, ce qui fera passer la capacité d’accueil de l’équipement de 11 230 places assises à environ 17 100. Le chantier devrait courir jusqu’à fin 2025. Deux autres phases autonomes d’un point de vue constructif et financier sont soumises pour approbation au vote du Conseil métropolitain, pourraient permettre au stade d’accueillir 30 000 spectateurs à terme.»