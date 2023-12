Juventus : la mise au point musclée de Véronique Rabiot

Jeudi dernier, la Gazzetta dello Sport a affiché le visage d’Adrien Rabiot sur sa une, avec le message suivant : «Juve, je reste ici». La publication au papier rose a même précisé qu’il allait s’engager pour une saison supplémentaire, lui dont le contrat prend fin en juin 2024. Mais ce lundi, la mère du joueur, Véronique, a démenti ces informations via l’agence de presse italienne Ansa.

«Adrien n’a pris aucune décision sur son avenir et il est seulement concentré sur le terrain cette saison. Il n’y a aujourd’hui aucune discussion avec aucun club pour l’avenir d’Adrien. Même si j’étais fâchée quand j’ai découvert l’information à la Une d’un journal et l’article, qui n’est rien d’autre qu’une totale invention journalistique, j’ai choisi de répondre seulement aujourd’hui pour laisser passer le week-end et ne pas interférer avec le match de Adrien.» Le message est passé…