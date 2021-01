Liverpool nouveau favori à la course pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être, c'est comme ça que ma réflexion se tourne, mais c'est certain qu'il va falloir bientôt faire un choix. Je n'ai pas envie de signer un contrat et dire un an après je veux partir. Si je signe c'est pour rester, c'est pour ça que cela demande une réflexion. » Le 22 janvier, Kylian Mbappé livrait ce commentaire à propos de son avenir, déclenchant une nouvelle sale d'articles dans les journaux espagnols, de nouveau persuadés que le Real Madrid allait pouvoir arracher l'attaquant français au PSG l'été venu, malgré les difficultés financières que tout le monde connait.

Kylian Mbappé a fait le point sur son avenir, et c'est désormais à qui fera le mieux la danse du ventre pour le séduire. Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du PSG, s'y est mis à son tour, en délivrant quelques compliments à son joueur dans des interviews accordées à Marca et As et en laissant entendre que l'avenir du PSG appartenait au buteur de 22 ans. Il n'est pas le seul entraîneur à lui faire la cour.

Jürgen Klopp en première ligne

En effet, comme l'a expliqué Canal Plus jeudi soir lors de l'émission Late Football Club, Liverpool continue de se montrer pressant, par l'intermédiaire de son coach allemand Jürgen Klopp. Ce dernier ne lâcherait pas Mbappé d'une semelle, lui vantant les mérites de son projet chez les Reds et lui promettant une place de choix. Fabinho serait aussi utilisé en VRP de luxe, lui qui connait le Français pour avoir évolué à ses côtés à l'AS Monaco.

Mbappé sensible à l'intérêt de Liverpool ? ✈️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



🗨️ @ggaretier : "Jürgen Klopp fait un vrai pressing auprès de son entourage" pic.twitter.com/f8coLNBOYn — Late Football Club (@LateFootClub) January 28, 2021

Le discours des Reds serait le suivant : s'il vient, le buteur sera la tête de gondole du club de la Mersey. Qui accepterait donc de se séparer de l'un des trois membres de son trio offensif si efficace ces dernières années (Mané-Firmino-Salah). A choisir, le sacrifié serait plutôt Mohamed Salah, mais il faut aussi rappeler que Roberto Firmino a perdu un peu de crédit cette saison également. Kylian Mbappé serait sensible aux arguments de Liverpool, mais le chemin est encore long.