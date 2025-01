Le Bayern Munich n’a pas dit son dernier mot et a un facteur X dans le dossier Florian Wirtz !

Jeune pépite du Bayer Leverkusen depuis son arrivée à l’hiver 2020 en provenance de Cologne, Florian Wirtz (21 ans) s’est affirmé comme le nouveau phénomène du football allemand sur les dernières saisons. Encore une fois performant cette saison sous les ordres de Xabi Alonso, il compte 12 buts et 8 réalisations en 25 matches. Dans le viseur des meilleurs clubs du monde comme le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich, l’international allemand (29 capes, 6 buts) semblait finalement miser sur la continuité en voulant s’inscrire une saison supplémentaire avec le Werkself et en prolongeant d’un an son bail qui le lie à la formation allemande.

Pour le moment, aucune annonce officielle n’a eu lieu quant à une extension du bail de Florian Wirtz et d’ailleurs, cette option n’est pas encore d’actualité selon Sky Sports. Dans cette situation, le Bayern Munich entend s’engouffrer dans la brèche et tenter sa chance pour essayer de s’offrir Florian Wirtz. Toujours actif dans un dossier initié depuis quelques années, le club bavarois est toujours en contact avec la famille de Florian Wirtz et même le patron du club Uli Hoeneß s’est impliqué dans le dossier.

Uli Hoeneß comme facteur X

Le président d’honneur du club allemand qui est âgé de 73 ans dispose de contacts étroits avec l’entourage du natif de Pulheim et pourrait être le facteur X du Bayern Munich dans ce dossier. Voulant le faire venir dès cet été, le club bavarois sait que cela ne sera pas évident et travaille pour conclure le dossier au plus tard à l’été 2026 juste après la Coupe du Monde qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Car oui, si le Bayern Munich aimerait bien attirer Florian Wirtz cet été, le leader de Bundesliga ne serait clairement pas fermé à l’idée d’attendre une saison supplémentaire. De son côté, le Bayer Leverkusen va essayer de conserver Florian Wirtz au moins une saison supplémentaire comme l’avait déclaré le directeur général Fernando Carro : «notre souhait est que Flo joue avec nous le plus longtemps possible. Il devrait absolument rester jusqu’à la Coupe du monde 2026.»