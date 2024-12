Amical (F) : l’Espagne dicte sa loi à la France

On avait un match international bien sympathique ce soir du côté de l’Allianz Riviera de Nice, où la France accueillait l’Espagne en match amical. Un duel pour lequel le sélectionneur Laurent Bonadei faisait tout de même un peu tourner, et si Grace Geyoro ou Kadidiatou Diani démarraient la rencontre, Marie-Antoinette Katoto commençait par exemple sur le banc. En face, la Ballon d’Or Aitana Bonmati était titulaire. La Roja frappait très vite, avec une ouverture du score de Bonmati dès la 8e minute, après un bon centre de Caldentey au premier poteau (0-1, 6e).

Les Bleues avaient des situations, via Mateo notamment, mais l’Espagne doublait la mise d’une frappe de Pina (0-2, 23e). Bien en place, la sélection ibérique dominait les débats, alors que les nombreuses fautes d’un côté comme de l’autre hachaient un peu le rythme. La France allait tout de même revenir dans le match avec ce but contre son camp de Mendez (1-2, 37e), et derrière, Karchaoui était à deux doigts d’égaliser (40e). Un temps fort tricolore juste avant la pause, avant que la tendance ne s’inverse encore au retour des vestiaires. Servie par Ona Battle, Lucia Garcia signait le troisième de la soirée (1-3, 59e). Diani, au deuxième poteau, réduisait l’écart (2-3, 70e), alors que Caldentey faisait le break à la 81e (2-4). Le score n’a plus bougé malgré quelques situations intéressantes pour la France, qui s’incline donc 4-2.