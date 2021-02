OM-PSG : les notes du match

Un Classique pour achever cette 24ème journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille, en pleine crise, accueillait le Paris Saint-Germain à l'Orange Vélodrome. Tenu en échec par le RC Lens mercredi (2-2), l'OM voulait se payer le scalp de l'ennemi parisien histoire d'apaiser les tensions avec ses supporters. Côté parisien, une victoire demeurait impérative ce soir pour ne pas être distancé dans la course au titre. Pour cette affiche de 21 heures, Nasser Larguet optait pour un 4-3-3 avec avec le trio Thauvin, Germain, Payet en pointe. Mauricio Pochettino alignait un 4-2-3-1 et décidait de démarrer la rencontre avec Neymar sur le banc.

La suite après cette publicité

Dans les premières minutes, l'OM tentait de mettre de l'agressivité dans le match. Mais le PSG ouvrait rapidement le score sur une contre attaque éclaire. Icardi récupérait le cuir au milieu et transmettait à Di Maria qui lançait Mbappé dans la profondeur. L'attaquant français prenait le dessus sur Sakai et ajustait Mandanda (0-1, 9e). Vexés, les Marseillais pressaient leur adversaire pour le pousser à la faute. Sakai sur la droite alertait Rongier à l'entrée de la surface dont la frappe était bien captée par Rico (22e). Le portier espagnol sauvait son équipe sur une frappe soudaine de Gueye consécutive à une erreur d'Idrissa Gueye (23e).

Le moment choisi par le PSG pour réaliser le break. Décalé sur la droite, Florenzi distillait un excellent centre pour Icardi dont la tête astucieuse trompait Mandanda (0-2, 24e). Le champion de France manquait de prendre le large à la demi-heure de jeu sur une lourde frappe de Paredes qui effleurait le montant (32e). Au retour des vestiaires, les Parisiens se procuraient une belle opportunité mais Icardi ne profitait pas d'un excellent centre de Mbappé pour conclure (47e). Les hommes de Nasser Larguet ne rendaient pas les armes pour autant et Kamara voyait sa frappe déviée détournée en corner par Rico (50e).

Neuf minutes plus tard, le champion de France pensait obtenir un penalty pour une faute de Sakai sur Icardi mais l'arbitre ne bronchait pas (59e). Les hommes de Pochettino procédaient en contre et Mbappé, trop altruiste, servait Neymar au six mètres mais Alvaro intervenait bien (77e). En fin de match, le PSG levait le pied et laissait l'initiative aux Marseillais. Luis Henrique voyait sa frappe bien captée par Rico (85e). Grâce à sa seizième victoire de la saison, le PSG restait troisième à trois longueurs du LOSC au classement.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match, Verratti (7,5) : positionné très haut en soutien d'Icardi, le Petit Hibou est à l'origine du premier but parisien. Sa récupération sur un duel avec Rongier permet à Icardi d'alerter Di Maria qui lance Mbappé dans la profondeur (0-1, 9e). Toujours aussi généreux dans l'effort, le milieu italien a gratté quelques ballons grâce à sa générosité. Toujours aussi précis dans ses transmissions. Toujours aussi précieux dans la conservation du ballon. Pour un joueur positif au Covid-19 il y a quelques jours, le numéro six parisien a répondu présent avec son activité habituelle. Encore une belle copie rendue par l'international transalpin ce soir.

OM

Mandanda (4) : deux tirs cadrés ce soir, deux buts encaissés. Si l'on regarde les statistiques de la partie, le match du gardien français est catastrophique. Malheureusement, il n'a absolument rien pu faire sur la tête lobée d'Icardi sur le but du break (24e). En revanche, le champion du Monde 2018 aurait pu mieux faire face à Mbappé en fermant mieux son angle (9e). Sinon, il s'est contenté de relancer proprement, tout en captant quelques ballons dans les airs.

Sakai (2,5) : avec Mbappé comme adversaire direct, le Japonais allait forcément avoir du travail ce soir et il en a eu. Beaucoup même. Trop souvent pris et un peu naïf, il aurait pu mieux faire sur l'ouverture du score de Mbappé (9e). Dans l'ensemble, le latéral droit phocéen a trop pris l'eau et n'a pas pu se rattraper offensivement, malgré plusieurs opportunités de centre. Repassé à gauche après l'entrée en jeu de Lirola, il n'était pas loin de concéder un penalty sur Sarabia.

Alvaro (3) : attendu au tournant, notamment pour son duel avec Neymar, entré en jeu en seconde période, l'Espagnol n'a pas réalisé un bon match, loin de là. Pris assez bêtement par Icardi (24e) sur le but de l'Argentin, l'ancien joueur de Villarreal a été trop attentiste et n'a pas dégagé de sérénité. Quand le Brésilien est arrivé sur la pelouse, il a perdu son premier duel et est même passé tout près du penalty concédé, en se blessant. Auteur cependant d'un bon retour (77e) mais c'était le Marseillais le moins bon ce soir avec Sakai. Remplacé par Perrin (78e), que l'on a peu vu.

Caleta-Car (5) : encore présent aux côtés d'Alvaro en défense centrale, le grand défenseur croate a été moins en vue puisqu'il n'a pas eu plus de travail. Serein en défense quand il a eu quelques choses à faire, l'ancien du RB Salzbourg a encore utilisé son jeu long pour trouver ses partenaires offensifs. Un match correct de sa part.

Nagatomo (4) : pas forcément inquiété directement par Di Maria et Sarabia dans son couloir, le Japonais aurait pu apporter offensivement avec ce peu de travail défensif. Mais le long de la ligne de touche, l'ancien joueur de Galatasaray n'a pas été très actif et a souvent laissé Payet seul sur les phases offensives. Derrière, on retiendra qu'il n'a pas assez attaqué Florenzi sur le deuxième but (24e). Un match sans pour le joueur de 34 ans, qui a cédé sa place à Lirola (57e), actif à droite mais pas au top non plus.

Rongier (5) : alors qu'il semblait un peu juste pour ce Classique, l'ancien Nantais a finalement pu débuter cette partie. Intéressant durant les premières minutes, même s'il n'a pas été agressif sur Verratti lors de l'ouverture du score (9e), le milieu français a ensuite baissé en rendement, lui qui a frappé deux fois au but (13e, 22e). Il faut dire qu'il a été éclipsé par le duo Kamara-Gueye, très bon ce soir dans l'entrejeu phocéen. Cuisance a pris sa place en fin de match (88e).

Kamara (6) : dans ce rôle de sentinelle devant la défense, le joueur formé à l'OM est de plus en plus à l'aise. Face aux milieux parisiens, le joueur de 21 ans a fait l'essuie-glace pour stopper ses adversaires et gratter des ballons. Il a d'ailleurs pu distribuer le cuir et relancer proprement, avec l'aide de son compère Gueye, très bon également ce soir. Offensivement, il a même été l'auteur d'une grosse reprise au-dessus (17e) ou d'une frappe cadrée (50e).

Gueye (6) : recruté par l'OM cet été, l'ancien Havrais monte en régime. Omniprésent au milieu pour étouffer les Parisiens quand il le fallait, il a réalisé un gros travail de l'ombre pour presser les hommes de Mauricio Pochettino et leur mettre la pression. Assez haut sur le terrain, il a aussi été présent devant avec cette grosse frappe sur sortie du bout des doigts par Rico (23e). Une énorme présence au milieu dans l'ensemble pour Gueye.

Thauvin (5,5) : comme souvent ces derniers temps, l'international français a été l'élément offensif le plus actif côté marseillais. Beaucoup servi dans son couloir droit, le récent champion du Monde avec les Bleus a eu quelques opportunités (17e, 28e) mais est tombé sur une grosse défense centrale parisienne. Mais dans l'ensemble, il a réussi à mettre à mal Kurzawa, un peu dans le dur sur le plan défensif ce soir. Remplacé par Luis Henrique (78e) qui a fait quelques courses dans la profondeur et a tenté sa chance (85e).

Germain (3,5) : préféré à Benedetto pour occuper à la pointe de l'attaque (Milik était absent), l'ancien Niçois a été transparent puisqu'il n'a jamais été vraiment trouvé au milieu du duo Kimpembe-Marquinhos, très présent ce soir, hormis sur ce coup de tête contré (51e). Pour autant, le Marseillais a multiplié les appels dans la profondeur pour tenter d'apporter des solutions à ses coéquipiers, qui ont énormément joué sur les côtés. Remplacé par Benedetto avant l'heure de jeu (56e). L'Argentin a traversé la partie malgré plusieurs minutes de jeu.