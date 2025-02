CdF : 30 bus de supporters dunkerquois débarquent à Lille !

À l’heure où les interdictions de déplacements se multiplient un peu partout en France, voilà des nouvelles qui font plaisir à Lille. Initialement prévu pour 1300 personnes, le parcage dunkerquois mis à disposition par le LOSC pour le 8e de finale de Coupe de France de ce mardi a été étendu à 3000 places par la direction des Dogues. Pour encourager à la fête populaire locale d’un derby des plus inhabituels, la communauté urbaine de Dunkerque a également mis la main à la patte.

La suite après cette publicité

La ville nordiste a mis à disposition de ses fans qui feront le déplacement 30 bus, qui partiront du stade de Tribut cet après-midi afin de rallier Villeneuve d’Ascq et la Décathlon Arena, pour faciliter le déplacement de ses groupes de supporters les plus fidèles. «Nos clubs rayonnent au plus haut niveau de leur discipline et ils peuvent compter sur le soutien des Dunkerquois et de la Communauté urbaine. Allez Dunkerque», a déclaré le maire de la ville Patrice Vergriete. En espérant que la rencontre soit la belle fête attendue.