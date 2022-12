Le Barça n'a pas voulu d'Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

Ça aurait pu être un gros coup au marché d'hiver dernier, mais le Barça en a décidé autrement. Le quotidien Sport explique que le club catalan a préféré acheté Ferran Torres et se faire prêté Adama Traoré. L'ailier marocain de Chelsea aurait pu venir en Espagne sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Son profil collait parfaitement à la philosophie de jeu des Blaugranas.

Étincelant depuis le début du Mondial avec le Maroc (1 but, une passe décisive) avec notamment une très bonne condition physique et une technique qu'on lui connaît, Hakim Ziyech (29 ans) devrait attirer les convoitises et trouver un bon point de chute, lui qui est en instance de départ du côté de Chelsea. Le FC Barcelone va s'en mordre les doigts...