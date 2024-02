AC Milan, Real Madrid, PSG : Theo Hernandez annonce la couleur pour son avenir

Le monde du football ne découvre plus Theo Hernandez. Voilà 4 ans maintenant que la mobylette enchaîne les aller-retour dans le couloir gauche de l’AC Milan. Doucement mais sûrement, le latéral se fait une place de choix dans le gratin mondial. Devenu international français et auteur d’une très belle Coupe du Monde au Qatar, en prenant la place de son frère Lucas, blessé, dès le premier match contre l’Australie, le joueur de 26 ans est maintenant une valeur sûre à son poste.

Son nom a commencé à circuler lors des derniers mercatos. Newcastle s’est penché sur sa situation l’été dernier, puis le PSG s’est intéressé à lui pour cet hiver selon certains médias en Italie. Le club de la capitale souhaitait un défenseur gaucher, soit qui évolue dans l’axe, soit dans le couloir. Le choix s’est finalement porté sur Lucas Beraldo mais il n’est pas impossible à l’avenir de revoir les Franciliens lorgner le Milanais. Theo Hernandez en est conscient.

«Personne ne connaît l’avenir»

Et puis le Real Madrid n’est pas loin non plus. Il a déjà été question d’un retour au club par le passé, lui qui a été sous contrat avec les Merengues entre 2017 et 2019. «Pour le Real, je n’ai que des mots de gratitude en raison du fort engagement qu’ils ont pris pour moi à l’époque. Je suis une personne qui aime regarder vers l’avenir et je concentre toutes mes pensées sur le présent et le futur proche, mais en tant que personne reconnaissante que je suis, je garde ce grand club dans mon cœur», résume t-il dans AS.

S’il reconnait que l’histoire aurait pu être plus belle encore, le Franco-espagnol n’écarte pas non plus l’idée d’un retour un jour au Real. «On ne sait jamais ce que la vie vous réserve, mais je vis dans le présent pour les émotions et je suis professionnel. Personne ne connaît l’avenir. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer cette saison avec Milan et je ne pense vraiment qu’à ce que j’ai à faire sur le terrain.» Il est tout de même bon de rappeler que son contrat se termine en 2026 en Lombardie. La question de son avenir sera donc rapidement un sujet.