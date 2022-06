Soprano ne croit pas en l'arrivée de Zidane au PSG

Fan de Lionel Messi et de l'Olympique de Marseille, le chanteur Soprano, originaire de la cité phocéenne, a donné une interview au journal L'Equipe, dans laquelle il évoque son attachement au club marseillais, mais également à Zinédine Zidane, originaire de cette même ville et dont il est proche. «Tout petit, j'entendais déjà parler de la légende Zidane. Mais ce n'était pas Zizou, c'était Yazid. Et le pire, c'est qu'il y avait aussi ses deux frères. Dans les quartiers nord, tout le monde parlait de la famille Zidane. On s'est rencontrés des années plus tard. Il est venu à mes concerts et on s'est vite connectés.»

La suite après cette publicité

«Depuis tout jeune, je suis fan du Barça et particulièrement de Lionel Messi. Mais je ne suis pas dans la rivalité. J'ai aussi adoré les Galactiques de Zizou. Parce que Zidane... où il va, on est avec !» Un soutien indéfectible envers Zinédine Zidane. Même sur le banc du PSG ? «Ça, c'est compliqué... Avec mes équipes, on lui en a parlé, avec un petit coup de pression (rires). D'ailleurs, il n'a jamais dit oui ! Jamais de la vie (je ne l'imagine au PSG) ! Ah non, je ne peux pas... Même s'il n'a jamais joué à l'OM, Zidane représente aussi Marseille,» a lâché Soprano, certain que le coach originaire de la Castellane ne rejoindra pas le capitale.