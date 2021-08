Montpellier-OM : les notes du match

La suite après cette publicité

Cette première journée de Ligue 1 s'achevait à 20h45 par un choc entre le MHSC et l'Olympique de Marseille à la Mosson. Auteur d'un recrutement estival conséquent, l'OM était forcément attendu ce soir. Pour cette affiche, Olivier Dall'Oglio qui devait composer avec les absences de Mamadou Sakho et Téji Savanier optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Delort en pointe. De son côté Jorge Sampaoli s'appuyait sur un 3-3-3-1 avec Payet en attaque. La formation phocéenne pensait bien ouvrir le score par Payet en début de match, mais l'arbitre refusait logiquement le but pour une position de hors-jeu du numéro dix olympien (4e). Les protégés de Sampaoli réalisaient une bonne entame et procuraient quelques frissons à la Mosson. Guendouzi puis Saliba rataient de peu la cible (21e, 22e). Malheureusement pour l'OM, le MHSC ouvrait le score sur sa première grosse opportunité. Sur la gauche, Delort distillait un centre vicieux entre les lignes dévié dans son propre but par Luan Peres (1-0, 30e). Quatre minutes plus tard, Gaëtan Laborde d'une superbe frappe enroulée surprenait un Steve Mandanda médusé (2-0, 34e).

Un scénario catastrophe pour les Marseillais qui accusaient le coup. Au retour des vestiaires, l'OM tentait de reprendre ses esprits et Payet voyait sa frappe bien repoussée par Bertaud (50e). Le portier héraultais se montrait une nouvelle fois en évidence sur une frappe pas suffisamment appuyée d'Under (61e). L'attaquant turc réduisait le score sept minutes plus tard. Suite à un superbe travail de De La Fuente côté gauche, le joueur prêté par l'AS Roma catapultait le cuir au fond des filets (2-1, 68e). Galvanisé par cette réduction du score, l'Olympique de Marseille recollait au score grâce à un superbe coup franc enveloppé de Payet (2-2, 75e). Cinq minutes plus tard, le numéro dix olympien permettait aux siens de prendre l'avantage. Bien servi par Gueye, Payet s'infiltrait dans la surface et d'un petit enroulé ajustait Bertaud (2-3, 80e). L'ambiance devenait électrique dans les tribunes et l'arbitre devait interrompre la rencontre. Après une rencontre haletante entre les deux équipes, l'OM lançait bien sa saison avec ce succès au bout du suspense.

L'homme du match, Payet (7,5) : il a cru ouvrir le score dès la deuxième minute de jeu, mais il est finalement signalé en position de hors-jeu (2e). Positionné comme avant-centre, il s’est souvent décalé sur le côté, sans trop de succès. Cela a entraîné un manque de présence dans la surface adverse et des centres qui n’ont quasiment jamais trouvé preneur. Après l’entrée de Benedetto (62e), il est descendu d’un cran, en meneur de jeu, où il s’est montré beaucoup plus à l’aise. Il profite d’un mur friable de Montpellier pour égaliser sur coup franc (75e). Il est encore là pour donner l’avantage à son équipe (80e). Il rentre dans la surface, fixe son vis-à-vis, crochète et enroule pied droit, dans le petit filet opposé.

Montpellier

Bertaud (6) : remplaçant d'Omlin en raison de sa blessure à l'aisne, Bertaud a fait globalement le job pour sa première sortie de la saison. Attentif sur sa ligne, il s'est bien couché sur la frappe d'Under devant la surface (30e), sur le coup-franc de Payet (48e), ainsi que sur la frappe de de la Fuente (66e). Il a également réalisé plusieurs sorties décisives (37e, 61e), mais ne peut rien faire sur le but du Turc (68e) et est trop court sur le coup-franc égalisateur de Payet. Un match complet de sa part, où il a su faire les meilleurs choix pour rassurer sa défense.

Sambia (2) : le latéral droit de 24 ans a vécu une soirée compliquée. En retard sur les montées adverses, il a laissé beaucoup d'espaces à l'attaque marseillaise et était notamment en retard au marquage devant Guendouzi (21e). Au duel devant de la Fuente, il s'est fait devancer sur la réduction du score d'Under pour l'OM (68e) et s'est troué dans le mur sur l'égalisation de Payet (75e). De plus, ses montées offensives n'ont que trop peu apporter pour inquiéter la défense olympienne. Un match à oublier pour Sambia, remplacé par Souquet (88e).

Thuler (5) : alors que Mamadou Sakho n'est pas encore prêt pour débuter avec le groupe du MHSC, l'autre recrue défensive montpelliéraine a réalisé une partie en demi-teinte. Malgré quelques bonnes interceptions en début de rencontre, le Brésilien a laissé beaucoup d'espaces laissés à l'attaque de l'OM (26e). En fin de partie, il a souvent été en difficulté face à l'attaque phocéenne.

Estève (5) : il a récupéré quelques ballons, notamment devant Payet (11e), malgré quelques erreurs de positionnement. Il s'est montré décisif au duel devant Gerson (50e), mais se fait devancer par Payet sur le dernier but de l'OM. Un premier match prometteur pour le défenseur de 19 ans.

Cozza (5,5) : malgré un début de match compliqué où l'OM a beaucoup joué sur son côté, le jeune latéral de 22 ans a su tenir son côté. Décisif devant Under (19e, 67e), il a beaucoup aidé sa défense. Offensivement, il a livré quelques centres intéressants (23e) et a surtout bien décalé Laborde sur sa frappe enroulée (54e). Une première passe décisive délivrée pour sa première de la saison. Remplacé par Ristic en toute fin de rencontre (88e).

Chotard (5,5) : attentif devant sa défense, il a notamment aidé la charnière lorsqu'elle était en difficulté en seconde période (52e). Décisif devant Gueye (55e), il a livré une prestation convaincante sur ses 43 ballons touchés dans cette partie. Remplacé par la nouvelle recrue Leroy en fin de partie (84e). **

Ferri (4) : L'ancien Lyonnais n'a pas réalisé un grand match, ce dimanche. Nerveux sur le terrain, Ferri a été fautif sur le coup-franc de Payet, sans danger (48e). Avant d'offrir la même opportunité à l'international français, qu'il a finalement converti en seconde période (75e). Un match compliqué où il n'a pas su maitriser ses nerfs.

Mollet (5) : titularisé dans l'axe, entre Wahi et Laborde, il a beaucoup aidé à la transition entre la défense et l'attaque. Il ne s'est pas démarqué plus que cela lors de cette rencontre, mais a su travailler avec efficacité. En seconde période, il n'a pas réussi à se montrer face à la domination marseillaise.

Laborde (6) : sur les 36 ballons qu'il a touchés dans cette partie, Laborde a été décisif. Impliqué sur l'ouverture du score, il a gêné Peres au duel avant d'inscrire une sublime frappe enroulée à l'entrée de la surface avec l'aide du poteau (34e). Cependant, il est fautif sur la perte de balle entraînant le troisième but de l'Olympique de Marseille. Il a été remplacé par Makouana en fin de rencontre (84e).

Wahi (4,5) : aligné d'entrée à la place de Mavididi, Wahi n'a été que trop rarement trouvé dans cette rencontre. Bien servi sur son côté, il a manqué sa frappe, avant d'être signalé hors-jeu (53e). Il fait le bon choix en éliminant Saliba sur sa deuxième occasion de la partie, mais son tir a manqué le cadre (59e). Il a logiquement été remplacé par Mavididi (63e) , qui n'a pas eu assez de temps pour s'exprimer dans cette fin de match.

Delort (5) : l'international algérien n'a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent sur ses 41 ballons touchés, à l'image d'une frappe lointaine qui ne pouvait inquièter Mandanda (56e). Il s'est notamment mué en ailier pour gêner la défense de l'OM. Et cela a fini par payer puisque son centre à amener à l'ouverture du score de Peres, contre son camp (30e).

Marseille