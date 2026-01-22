Un ex-joueur de L1 a failli monter dans le même avion qu’Emiliano Sala

Aujourd’hui sans club, Denis-Will Poha (28 ans) se souviendra longtemps de l’hiver 2019. À cette époque, le milieu de terrain évoluait toujours dans son club formateur, le Stade Rennais. Sauf que Poha ne comptait que deux apparitions en Ligue 1 et commençait à s’impatienter. C’est alors qu’un club de Premier League le sollicite. «Je suis frustré. (…) Et après un match, mon agent, qui est au stade, m’appelle pour me dire qu’un club de Premier League me veut. À ce moment-là, c’est mon rêve d’aller jouer en PL. Je lui dis qu’on y va tout de suite», déclare Poha dans un entretien accordé à Topmercato.

Sauf que le club de Premier League en question, c’est Cardiff… qui est en train de boucler la signature d’Emiliano Sala. La suite de l’histoire est un énorme coup de chance pour Denis-Will Poha. « Il (son agent) m’explique qu’un agent a un avion qui part de France le soir même à 19h avec un de ses joueurs qui doit signer là-bas. Si le coach du club de Premier League en question appelle avant 19h, je prends cet avion-là pour aller là-bas et commencer directement à m’entraîner. (…) Le temps passe, 19h passe, rien. Je m’endors, énervé. Je me réveille le lendemain. Mon agent m’appelle et me dit de prier et de remercier Dieu avant de faire quoi que ce soit. Je le fais et je le rappelle. Il me dit d’aller sur Twitter (X, ndlr). Je regarde, Emiliano Sala était décédé dans le crash de son avion et le club qui me voulait, c’était Cardiff… » Poha peut remercier sa bonne étoile.