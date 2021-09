Olivier Létang répond à Gérard Lopez concernant le transfert de Victor Osimhen

Présent au micro de RMC Sport mercredi dernier, le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez s'était défendu des critiques émises concernant le transfert de Victor Osimhen pour lequel des accusations de malversations ont été lancées lors de sa présidence au LOSC : «le prix de vente, c'était 71,3 millions d'euros, plus 10 millions de bonus liés à des qualifications en coupe d'Europe. Il y avait un intéressement de 8 ou 9 millions pour le club belge d'où il était sorti (Charleroi). C'est tout. Et un club ne paie jamais 71,3 millions d'euros d'un coup. C'est quatre échéances. Une partie a déjà été rapatriée.» Mais dans un entretien accordé à La Voix des Sports, Olivier Létang, l'actuel président de Lille, a tenu à répondre sur ce point à son prédécesseur.

«Au départ tout le monde pense que la vente d'Osimhen c'est 81 millions d'euros. La vente d'Osimhen sur l'accord de transfert c'est 68 millions d'euros. (...) Quatre joueurs sont arrivés en provenance de Naples. La valorisation de ces quatre joueurs, en cumulé, c'est selon les acteurs spécialisés au maximum 500 000 euros. Or ces quatre joueurs ont été achetés vingt millions d'euros.» Par ailleurs, alors que Gérard Lopez assure qu'aucun «intermédiaire n'a été payé» dans cette opération, Létang rétorque : «un agent a bien été mandaté le 27 juillet 2020 et le contrat de transfert a été signé le 27 juillet 2020. C'est factuel aussi ça donc il faut arrêter de mentir et de manipuler.» À bon entendeur...