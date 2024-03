L’état de santé de Lionel Messi inquiète sérieusement l’Argentine

S’il est difficile, pour l’heure, de tabler sur la date de retraite de Lionel Messi, une chose est sûre, c’est que l’Argentin est plus proche de la fin que du début (ça, c’est se mouiller). Au terme de son aventure tumultueuse au PSG l’été dernier, l’octuple Ballon d’Or avait décidé de donner un nouveau - et certainement dernier - virage à sa carrière en rejoignant l’Inter Miami, franchise de son ami David Beckham. Une histoire d’amour qui avait commencé à 200 à l’heure avec des buts à la pelle et un titre en Leagues Cup (il a aussi perdu une finale de Coupe des États-Unis contre Houston).

Oui mais voilà, aujourd’hui âgé de 35 ans, Messi doit faire face à l’épreuve du temps. Depuis deux ans, l’Argentin cumule les pépins physiques et se sait bien loin de son état de forme optimal. La saison dernière déjà, le natif de Rosario avait dû être éloigné des terrains à quatre reprises pour des problèmes physiques au genou, au tendon d’Achille ou encore au mollet. Facteur aggravant de blessures et de lésions musculaires, le stress pouvait également être une conséquence de ces gênes à répétition, d’autant plus à Paris, une ville où Messi ne s’est jamais senti à l’aise, comme il l’a si souvent rabâché. Pourtant, à l’Inter Miami, un club où il se dit «bien», et pas forcément réputé pour sa pression populaire démesurée, la Pulga n’est toujours pas épargnée par les blessures.

L’Argentine tremble pour son idole

Depuis son arrivée à l’Inter Miami en juillet dernier, Lionel Messi a encore été coupé dans son élan, et ce, à quatre reprises. En septembre, il avait subi une gêne musculaire, qui avait d’ailleurs grandement fait réagir aux Etats-Unis, puisque le club était resté opaque sur la nature même de cette blessure, invoquant seulement «une surcharge musculaire». De nombreux supporters adversaires avaient ainsi payé leur billet pour assister à une rencontre de leur club face à l’Inter Miami de Lionel Messi… mais sans l’Argentin. Fin septembre, la Pulga avait rechuté et manqué 4 matches, avant de faire souffler un nouveau vent de panique cette semaine en Floride. Passeur décisif pour Luis Suarez, puis buteur, face à Nashville (4-2), l’ancien Barcelonais a dû laisser ses partenaires à la 50e minute de jeu après s’être écroulé sur la pelouse.

Si l’Inter Miami a communiqué en indiquant que son joueur souffrait d’une «petite blessure musculaire au niveau des ischio-jambiers de la jambe droite», l’Argentine tremble, alors que la sélection dispute la semaine prochaine ses deux derniers matches amicaux (face au Salvador et le Costa Rica) avant la grande échéance : la Copa América. «Le besoin de le voir jouer et de lui programmer des matchs à la chaîne à 36 ans, a des conséquences. Il y a une gêne musculaire et il est temps de faire une pause, écrit l’éditorialiste argentin Jorge Mario Trasmonte, qui réclame un traitement plus précautionneux de la star. Il a lui-même prévenu, lorsqu’il rejoignait Miami, qu’il allait se fixer des objectifs à court terme et voir comment les choses évolueraient. Il faut l’accompagner pas à pas.»

Le quotidien argentin Olé écrit : «nous voulons tous qu’il joue à chaque fois. Ceux qui organisent les matches et l’industrie qui tourne autour d’eux, chaque ville américaine où il se rend, la Chine et Hong-Kong lorsqu’il est en tournée la-bas : tout le monde veut le voir.» De son côté, le média argentin TyC Sports indique que les médecins de la sélection étudient déjà avec soin la situation de leur star, afin de déterminer son aptitude ou non à participer au dernier rassemblement avant la Copa América. Une chose est sûre, c’est que la santé de Messi préoccupe, à un peu plus de 90 jours de son (probable) dernier grand tournoi avec l’Argentine.