Liverpool s'offre Ben Davies

C'est fait ! On le sait, Liverpool cherche à se renforcer d'ici minuit, et deux défenseurs sont attendus. Si Ozan Kabak devrait devenir Red dans les prochaines heures, Ben Davies l'est déjà ! Le club de la Mersey vient ainsi d'officialiser l'arrivée du défenseur anglais de 25 ans, qui débarque de Preston North End, équipe de Championship.

La durée du contrat n'a pas été dévoilée, mais le club évoque un contrat de longue durée sur son communiqué officiel. Selon les médias anglais, les Liverpuldiens ont déboursé environ 3 millions d'euros pour le natif de Barrow-in-Furness, qui viendra dépanner en défense suite aux nombreuses blessures dans l'effectif qui ont forcé Klopp à aligner des joueurs comme Henderson ou Fabinho en défense.