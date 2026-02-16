Menu Rechercher
LdC, PSG : le groupe pour le choc contre Monaco, avec 3 absents

Par Allan Brevi
1 min.
Luis Enrique observant l'entraînement @Maxppp
Luis Enrique a dévoilé un groupe de 21 joueurs pour le barrage aller de Ligue des Champions face à l’AS Monaco ce mardi soir au Stade Louis-II. Comme prévu, la liste présente trois absents de longue durée : Quentin Ndjantou, toujours en convalescence après une opération à la cuisse, Fabian Ruiz, en rééducation après sa blessure au genou du 20 janvier, et Senny Mayulu, gêné au mollet depuis la fin de semaine dernière.

Paris Saint-Germain
📌 Le groupe pour le déplacement européen à Monaco !

#ASMPSG I #UCL
Ousmane Dembélé et João Neves, légèrement touchés lors de la défaite à Rennes vendredi dernier, sont eux bien du voyage en Principauté et pourront postuler pour une place dans le onze de départ. Le reste du groupe ne réserve pas de surprise, avec notamment Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Kvaratskhelia ou encore Doué et Barcola disponibles pour ce premier acte décisif en Ligue des Champions. Dans les buts, les deux portiers Safonov et Chevalier sont bien là également. De son côté, la recrue Dro Fernandez fait sa première apparition dans le groupe du PSG en C1.

