Ligue 1 : Lorient enfonce Monaco dans la crise !

L’urgence commence à se faire sentir à Monaco. Sans victoire en Ligue 1 depuis la réception du PSG le 29 novembre dernier, le club princier est en manque de résultats. Les supporters ont fait connaître leur mécontentement, tandis que la direction cherche autant de responsables que de solutions. Le mercato est l’une des réponses à apporter à Sébastien Pocognoli, déjà contesté. Arrivé il y a quelques jours sous la forme d’un prêt depuis Leicester, Wout Faes est censé apporter plus de stabilité à une défense qui vient de perdre Salisu pour le reste de la saison. Le Belge démarrait en charnière et accompagnait Dier contre Lorient dans un 4-4-2 où Biereth et Balogun débutaient devant.

Ce duo se mettait immédiatement en évidence. Le Danois était trop court pour reprendre le centre de Caio Henrique (1e), puis Mvogo détournait la frappe en pivot de l’Américain (2e). Les deux attaquants semaient régulièrement un vent de panique dans la surface bretonne sans parvenir à convertir (6e, 8e, 11e). Bien en jambes lui aussi depuis le coup d’envoi, Golovin s’essayait à son tour avec une frappe en angle fermé après un débordement côté gauche (16e). Le Russe non plus ne débloquait pas la situation. Après avoir eu chaud pendant ce temps fort adverse, les Merlus sortaient enfin la tête de l’eau et s’offraient même quelques situations avec Pagis (21e) et Dieng (22e, 25e).

L’entrée encourageante de Fati ne sert pas

Il en fallait plus encore aux deux équipes, mais les débats s’étaient rééquilibrés. En confiance grâce à sa série de 7 matchs sans défaite, Lorient arrivait enfin à développer son jeu et a même pensé ouvrir le score par Dieng, parfaitement placé sur ce centre au cordeau de Kouassi. Problème, Pagis passait au même moment devant le gardien et en position de hors-jeu, faisant annuler le but du Sénégalais (38e). L’ASM avait eu chaud avant la pause et tentait de reprendre sa domination au retour des vestiaires avec Akliouche de plus en plus en vue (53e). Sa frappe obligeait Mvogo à s’y reprendre à deux fois pour bloquer (57e), qui devait à nouveau intervenir sur la frappe suivante de l’international français après une belle combinaison avec Balogun et Biereth (59e).

Ça ne suffisait toujours pas pour les Asémistes. Pocognoli gardait le même système en lançant Ilenikhena à la place de Biereth (62e) pour forcer la décision. Son plan n’a pas eu le temps d’avoir effet que Dieng devançait Dier et filait au but pour battre Kohn (0-1, 68e). Cette Monaco se retrouvait dos au mur, son technicien belge aussi. Il se décidait à envoyer Vanderson et Fati, de retour dans le groupe (70e). Cette fois, les changements faisaient la différence puisqu’après un échange entre Golovin et Balogun, l’attaquant décalait l’international espagnol, qui concluait en deux temps (1-1, 75e). Le premier but de Fati depuis le 5 octobre faisait beaucoup de bien à son équipe.

7e défaite en 8 matchs pour Monaco

Insuffisant toutefois pour vivre une fin de rencontre plus apaisée. Alors qu’Akliouche se multipliait pour forcer la décision (83e) et enfin stopper sa série de 11 matchs sans marquer, c’est Lorient qui reprenait l’avantage sur une frappe de Makengo à l’entrée de la surface, détournée par Dier (1-2, 85e). Monaco n’avait pas le temps de repartir à l’assaut du but adverse que l’entrant Karim s’offrait un bijou depuis l’angle de la surface qui terminait dans la lucarne opposée (1-3, 86e). Il signait là son premier but en Ligue 1, une victoire de prestige à Louis-II et enfonce l’ASM dans la crise avec cette 7e défaite en 8 matchs de championnat. Au classement, personne ne bouge. Monaco reste 9e et les Bretons 12es mais l’écart n’est plus que d’un point.