Manchester United - Galatasaray : les compositions sont tombées

Les Red Devils n’ont déjà plus le droit à l’erreur. Battu par le Bayern Munich dans un match fou lors de la première journée (3-4), Manchester United retrouve la Ligue des Champions ce mardi avec la réception de Galatarasay (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). De leur côté, les Turcs avaient lancé leur phase de groupe par un match nul arraché contre Copenhague (2-2).

La suite après cette publicité

Ten Hag opère un changement par rapport à la défaite contre Crystal Palace (0-1) avec Mejbri préféré à Pellistri, tandis que Antony est de retour dans le groupe après avoir été écarté par son club pour des raisons extra-sportives. Varane et Lindelöf restent en charnière centrale et Amrabat sur la gauche de la défense. Fernandes et Rashford accompagneront le Brésilien sur le front offensif, en soutien de Hojlund. Galatasaray se présente aussi en 4-2-3-1 avec Icardi en pointe, devant Tetê, Aktürkoglu, Zaha.

Les compositions :

Manchester United : Onana - Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat - Casemiro, Mount - Mejbri, Fernandes, Rashford - Hojlund

La suite après cette publicité

Galatasaray : Muslera - Boey, Sanchez, Bardakci, Angelino - Ayhan, Toreira - Tetê, Aktürkoglu, Zaha - Icardi.