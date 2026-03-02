Barça : Hansi Flick ne pense pas à la remontada face au PSG…

Demain soir, le FC Barcelone reçoit l’Atlético de Madrid dans le cadre de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Le match s’annonce intense puisque les Blaugranas vont tenter de réaliser un miracle : se qualifier pour la finale après avoir été corrigé au match aller par les Colchoneros (0-4). Un défi immense auquel croit l’entraîneur culé Hansi Flick.

«Tout le monde sait ce qui nous attend demain, nous avons quatre buts de retard. Nous voulons rendre l’impossible possible, ce ne sera pas facile, mais nous n’abandonnerons pas. Il sera important de ne pas encaisser de but et de croire en nos chances. Il faut toujours y croire. Tout le monde dans le stade sera là pour nous soutenir, nous avons déjà battu Dortmund 4-0 la saison dernière. Nous avons en face de nous une équipe fantastique qui nous a fait mal lors du premier match, mais nous pouvons y arriver», a-t-il confié, avant d’expliquer qu’il ne pensait pas s’appuyer sur la fameuse remontada de 2017 face au PSG. «Je ne pense ni au passé ni à l’avenir, je me concentre sur le présent. Nous connaissons l’histoire, cela pourrait être un exemple, mais nous devons faire notre travail. Nous nous sommes mis dans une situation difficile et nous devrons jouer à notre meilleur niveau.»