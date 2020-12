Liga : Karim Benzema récompensé en Espagne

Karim Benzema est en grande forme en ce moment et si le Real Madrid est parvenu à se qualifier pour les 8es de finale de Ligue des Champions, et à rester dans le haut du classement en Liga, c'est notamment grâce à lui. Le Français a d'ailleurs été récompensé par le journal Marca ce lundi soir lors de sa traditionnelle cérémonie de fin d'année mais pour ses exploits de la saison passée.

Il a reçu le trophée Alfredo Di Stefano, qui célèbre le meilleur joueur de Liga sur la dernière saison. Ses 21 buts en 37 matchs de championnat ont été décisifs pour permettre à la Casa Blanca d'aller chercher le titre. Il est seulement le 4e joueur (après Raul, Messi et Cristiano Ronaldo) à recevoir cette récompense depuis sa création en 2007, puisque l'Argentin et le Portugais se la sont partagée entre 2008 et 2019. «Ils sont tous les deux dans une autre catégorie. Ils ont remporté de tellement de prix individuels que je suis fier de gagner après eux» a expliqué Benzema.