L’AC Milan veut prolonger Luka Modrić à 40 ans !

À bientôt 41 ans, Luka Modrić continue de peser sur le marché. Auteur d’une saison solide sous les couleurs de l’AC Milan, le milieu croate voit le club lombard pousser activement pour qu’il active l’option d’une année supplémentaire incluse dans son contrat. Selon Marca, dirigeants, staff et vestiaire militent pour sa prolongation jusqu’en 2027. Des discussions informelles auraient déjà été entamées avec son entourage. Si une retraite ou un départ hors d’Europe restent des scénarios secondaires, la décision finale appartient uniquement au Ballon d’Or 2018.

Sur le terrain, Modrić ne se contente pas d’être un symbole : il performe. Régulier en Serie A, il a déjà dépassé les 2 000 minutes toutes compétitions confondues et demeure un rouage essentiel du système de Massimiliano Allegri. Intelligence tactique, qualité de passe et leadership font de lui un pilier du projet rossonero. Son influence dépasse même le rectangle vert, les médias italiens soulignant son rôle majeur dans le vestiaire et dans l’accompagnement des jeunes talents. Milan veut continuer l’aventure ; reste désormais à savoir si le maestro croate choisira de prolonger le plaisir une saison de plus.