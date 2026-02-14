AC Milan : à 40 ans, le vétéran Luka Modrić marche sur l’eau en Italie

Il y a des joueurs où le talent prend le dessus sur tout le reste, et Luka Modrić en est la preuve éclatante. Ce vendredi soir, lors de la victoire de l’AC Milan face à Pise (1-2) en Serie A, le Croate a une fois encore démontré que même à 40 ans, il reste l’un des milieux les plus dominants d’Italie. Avec sa vision du jeu, sa précision et son intelligence tactique, il a dicté le rythme du match et prouvé qu’il n’a pas encore dit son dernier mot. En effet, l’ancien joueur du Real Madrid a offert le but de la victoire à la 86e minute, sur un super service de Ricci. Le Ballon d’Or 2018 s’est amené le ballon dans la surface adversaire avant de crucifier le portier adverse d’un extérieur du pied droit, scellant ainsi la victoire du Milan.

La suite après cette publicité

Arrivé l’été dernier après près d’une décennie historique au Real Madrid, Luka Modrić arrivait dans une équipe malade qui a réalisé une saison 2024-2025 catastrophique - 8e de Serie A l’an passé - et qui cherchait donc à apporter de l’expérience avec ce recrutement. Beaucoup ont douté de ses qualités à cause de son âge avancé, mais pourtant, il a répondu présent dès ses débuts avec un but en septembre contre Bologne en championnat (1-0). « J’ai eu très peu, voire aucun, de grands joueurs avec peu d’intelligence et d’humilité. Pour jouer à haut niveau, il faut être humble et intelligent. Modrić, ce n’est pas à moi de le dire, est un joueur extraordinaire », déclarait déjà Allegri à son arrivée.

Une adaptation parfaite à Milan

Beaucoup auraient pu penser qu’une adaptation à un nouveau championnat à cet âge-là serait compliquée, mais pour lui, rien ne semble l’être. Il s’est immédiatement intégré au collectif, s’imposant comme un titulaire indiscutable dès les premières semaines sous la houlette d’Allegri. Ses performances ont été exceptionnelles, à l’image de son match contre la Roma où, malgré le nul (1-1), il a montré à toute l’Italie le rôle exact d’un meneur de jeu. Remuant et disponible, il a multiplié les passes verticales et s’est même offert une passe décisive sur corner à la 62e minute, après le but de De Winter.

La suite après cette publicité

Au total, Modrić réalise déjà une saison pleine avec 26 matchs disputés, dont 22 en tant que titulaire, pour deux buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues. Après son nouveau but hier soir, l’entraîneur milanais a loué la performance de son vétéran : « que dire ? C’est un joueur extraordinaire, indépendamment de ses qualités techniques, qui sont merveilleuses. Il a tenté de remporter la victoire par sa technique, mais surtout par son caractère. Nous devons tous apprendre de lui ; les jeunes joueurs doivent profiter de cette occasion et s’entraîner avec lui. » Des mots forts de la part du technicien italien.

Un duo complémentaire avec Adrien Rabiot

Si l’AC Milan brille cette saison et est actuellement 2e de Serie A, c’est en grande partie grâce au duo complémentaire du milieu de terrain formé par Adrien Rabiot et Luka Modrić. Qu’il soit associé à Youssouf Fofana dans l’entrejeu ou encore à Ricci, les deux hommes sont presque toujours alignés ensemble, et leur entente fonctionne à merveille. Adrien Rabiot, de son côté, réalise également un excellent parcours avec déjà quatre buts et quatre passes décisives, preuve de la complicité et de la complémentarité avec Modrić. L’international français n’a pas caché son admiration pour le Croate : « Luka (Modrić) est vraiment passionné. À quarante ans, ce qu’il fait n’est pas acquis. Il continue à tout donner en match comme à l’entraînement, c’est une véritable source d’inspiration », a-t-il confié d’après La Gazzetta dello Sport.

La suite après cette publicité

L’un est plus menu, doté d’une technique exceptionnelle et d’un volume de jeu impressionnant, tandis que l’autre se projette davantage vers l’avant grâce à sa taille et sa puissance physique. Quand Rabiot aime s’avancer sur le couloir gauche, il se retrouve souvent associé dans l’axe avec le Croate. Face à Pise, le trio Fofana-Modrić-Rabiot a dominé les débats, contrôlant près de 70 % de la possession. Même si Rabiot a terminé le match avec un carton rouge, ces deux hommes restent au cœur de la réussite de l’AC Milan cette saison, et Allegri en est bien conscient.