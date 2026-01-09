Valentin Carboni rejoint le Racing Club

C’était attendu, c’est à présent officiel. En effet, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Valentin Carboni quitte momentanément l’Inter Milan, lui qui était déjà en prêt au Genoa sur la première partie de la saison. Il va retourner en Argentine, son pays natal.

«Valentín Carboni est une nouvelle recrue pour le Racing ! L’attaquant de 20 ans arrive au Racing en prêt pour une saison, en provenance de l’Inter Milan, et se trouve déjà au Paraguay avec ses coéquipiers.» Carboni (15 matches, 1 but cette saison) aura pour objectif de retrouver son meilleur niveau.