Le Real Madrid veut prêter Luka Jovic

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort pour pas moins de 60 M€, Luka Jovic est aujourd’hui considéré comme l’un des plus gros flops de l’histoire du recrutement de la Casa Blanca, avec seulement 17 matches de Liga disputés par l’international serbe, pour deux petits buts et une passe décisive. Pas fameux. Et ses performances en dents de scie pourraient lui coûter cher.

Selon le quotidien espagnol As, les dirigeants madrilènes souhaiteraient dès lors s’en débarrasser durant ce mercato. Seul problème, les Merengues espèrent un prêt pour l’attaquant de 22 ans, ce qui pourrait freiner de nombreux courtisans ne pouvant pas forcément s’aligner sur un joueur de ce calibre. Une chose est sûre, s’il veut jouer, Luka Jovic va devoir réfléchir de plus en plus à un départ dans les semaines à venir.