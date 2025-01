BL : Francfort se relance grâce à Marmoush, Mayence intègre le TOP 4

L’année a changé, mais le refrain reste le même. Comme souvent depuis le mois d’août, les week-ends de Bundesliga sont rythmés par les buts de Marmoush, les exploits de Jonathan Burkadt, et les défaites de Kiel et Bochum. Une norme respectée pour cette première sortie de l’année 2025. En déplacement à Sankt Pauli, Francfort est allé décrocher un succès dans la douleur, mais ô combien important. Comme d’habitude, le salut est venu d’Omar Marmoush, auteur de son 14e but (peut-être son dernier avant de rejoindre Manchester City ?) grâce à l’aide d’une défense adverse très laxiste (32e, 0-1). Ce but permet aux coéquipiers d’Hugo Ekitike - pas dans son meilleur jour - de conserver leur 3e place. Ils n’avaient plus gagné depuis 5 rencontres.

La suite après cette publicité

En parallèle, Mayence s’est offert la lanterne rouge Bochum (2-0) grâce à un doublé de son homme providentiel Jonathan Burkadt (23e, 69e), déjà buteur à 12 reprises cette saison en Bundesliga. L’international allemand entretient le fol espoir de voir Mayence en C1 l’an prochain, puisque le club allemand est provisoirement 4e. Wolfsbourg, de son côté, a pris le meilleur sur Hoffenheim (0-1). C’est l’international algérien Mohamed Amoura qui a fait la décision à la demi-heure de jeu pour son 6e but en championnat. Sensation de l’an passé, Heidenheim a fait subir sa loi à l’Union Berlin (2-0) grâce à Kratzig et Beck, tandis que Fribourg s’est bien fait peur, mais a assuré l’essentiel en battant Kiel 3-2.