Manchester United tient déjà un plan B après l'échec De Jong

Sauf énorme revirement de situation, Frenkie de Jong ne retrouvera pas son ancien entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, à Manchester United. Il était pourtant la priorité au milieu du nouveau boss de MU. Même si son transfert avait été validé par son club, le Néerlandais préfère rester au FC Barcelone pour disputer la Ligue des Champions. Joan Laporta a confirmé cette nuit que le joueur resterait en Catalogne cette saison, où il dispose d'un contrat jusqu'en 2026.

Les Red Devils doivent se faire une raison et trouver une alternative. Les recruteurs sont déjà à pied d'œuvre car selon les informations du Daily Mail, une cible a déjà été identifiée en la personne de Sergej Milinkovic-Savic (27 ans). Il serait le plan B de Manchester United dans l'entrejeu. Il est un brin plus offensif que le Barcelonais mais est capable d'organiser l'équipe et offre des qualités assez proches. Mais encore une fois, le dossier sera compliqué à boucler.

Milinkovic-Savic en plan B

La faute au prix que va demander la Lazio. Tous les ans, le Serbe est annoncé sur le départ et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il est associé à MU. Mais mercato après mercato, le capitaine laziale est resté au club, faute de prétendant capable de boucler un transfert que Claudio Lotito, le président italien, a longtemps espéré vers les 100 M€. Les crises sanitaires et économiques sont passées par là, revoyant le tarif vers le bas, mais la Lazio a déjà ouvert la porte à un départ.

Elle a fixé le prix de départ du milieu de terrain à 70 M€, selon le média anglais. Une somme qu'est capable de fournir Manchester, qui avait prévu de mettre 85 M€ sur De Jong. Seulement pour Milinkovic-Savic, les Red Devils souhaitent procéder par étape en proposant une première offre à 50 M€, afin de tester leur interlocuteur. Il Messagero va tout de même un peu plus loin, indiquant que l'agent du Serbe, un certain Mateja Kezman, va présenter à la Lazio début août une offre qui ne pourra pas se refuser...