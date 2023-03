Ligue 1 : accroché à Auxerre, Rennes perd deux précieux points !

Après le nul spectaculaire (3-3) entre Lille et Lyon et en attendant le déplacement du PSG sur la pelouse de Brest, la 27e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce samedi à 17h, avec une affiche entre l’AJ Auxerre et le Stade Rennais. Cinquièmes au coup d’envoi, les Bretons, défaits contre l’OM le week-end dernier, se devaient de relever la tête pour se rapprocher du top 4. De son côté, le club bourguignon, dix-septième au coup d’envoi, restait sur cinq rencontres sans défaite en L1 et espérait un nouveau résultat positif pour s’éloigner de la zone rouge. Organisés en 3-4-3 avec Niang, Hein et Perrin sur le front de l’attaque, les Auxerrois devaient, pour cela, se défaire des Rennais, alignés en 4-4-2 avec un duo Gouiri-Kalimuendo en pointe.

Au Stade de l’Abbé-Deschamps, les hommes de Bruno Genesio prenaient rapidement le contrôle de la possession et gênaient les locaux par un pressing haut. Bien en place, l’AJA ne cédait pas et se créait même la première grosse situation de cette rencontre. Sur un ballon en profondeur de Perrin, Hein devançait Truffert mais voyait sa tentative s’écraser sur la barre transversale de Mandanda (18e). Balayés à l’aller (0-5) et dominés collectivement, les Auxerrois se montraient pourtant les plus dangereux dans le premier acte. Trouvé par Zedadka, Hein s’essayait à nouveau mais sa frappe enroulée du gauche manquait de précision (25e). En face, les Bretons tentaient bien de répondre mais ni Toko Ekambi, imprécis (16e), ni Bourigeaud, auteur d’une tête plongeante inoffensive (21e), n’inquiétaient Radu.

Rennes bute sur Auxerre !

Au retour des vestiaires, le Stade Rennais procédait à deux changements. Tait remplaçait Kalimuendo et Meling suppléait Spence. Face au bloc bas des joueurs de Christophe Pelissier, Rennes se cassait les dents et il fallait attendre l’heure de jeu pour voir un premier tir cadré dans ce match. Aux dix-huit mètres, Santamaria profitait d’une remise courte de Meling pour tenter sa chance mais le dernier rempart auxerrois bloquait parfaitement (55e). Si les débats tournaient largement à l’avantage des Bretons, aucune des deux formations ne parvenaient à faire la différence. Dans la dernière demi-heure, Majer s’illustrait, à son tour, mais sa frappe, déviée par Jubal, était bien captée par Radu (63e).

Incapable de perturber le bloc rennais dans le jeu, Auxerre parvenait, cependant, à se montrer dangereux sur phases arrêtées. Après un corner et une combinaison entre Hein et Perrin, Touré s’imposait dans les airs aux six mètres mais ne cadrait pas sa tête (67e). Malgré une domination toujours aussi prégnante et les entrées de Salah, Traoré et Do Marcolino dans le dernier quart d’heure, Rennes ne trouvait pas la faille et concédait le nul (0-0). Pire encore, Da Costa était tout proche d’offrir la victoire à l’AJA sur une frappe flirtant avec la lucarne droite rennaise (77e). Avec ce résultat, les Rouge et Noir restent donc bloqués en 5e position et se retrouvent désormais sous la pression de Lille. Une très mauvaise opération comptable avant les matches de Monaco et Lens, ce dimanche, qui pourraient prendre sept longueurs d’avance en cas de victoire.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 5 Rennes 47 27 14 5 8 45 29 16 16 Auxerre 23 27 5 8 14 23 49 -26

