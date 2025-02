Neymar dévoile les dessous de son incroyable retour à Santos

Tout le Brésil a suivi le retour de Neymar à Santos. L’événement a rassemblé des milliers de gens au Vila Belmiro mais aussi devant l’enceinte où un écran géant avait été installé pour suivre sa présentation au public. 12 ans après son départ pour le FC Barcelone, l’enfant prodigue revient pour au moins six mois. C’est court mais suffisamment long pour savourer. La star compte bien se retaper physiquement en Série A brésilienne avant, pourquoi pas, de retrouver un club en Europe et mettre toutes les chances de son côté pour être prêt à affronter la Coupe du monde 2026 avec la Seleçao.

«J’ai encore un truc à conquérir. Je me sens investi d’une mission qui, je pense, sera la dernière. Je veux aller la chercher, quel qu’en soit le prix» a expliqué la star canarinha lors de sa présentation ; une référence directe au Mondial en Amérique du Nord, probablement le dernier de sa carrière, lui qui a déjà 32 ans. C’est l’une de ces raisons qui ont motivé son retour du côté du Peixe. Grièvement blessé au genou à l’automne 2023 avec la sélection, le numéro 10 n’a presque pas rejoué depuis. Deux petits morceaux de matchs avant de se blesser à l’ischio. Le temps de reprendre le chemin de l’entraînement, il avait déjà quitté Al-Hilal.

Neymar veut retrouver le goût du football

«Je suis venu chercher mon bonheur, qui est de jouer au football. C’est pour cela que je suis venu aider Santos», affirmant au passage être prêt à jouer n’importe où sur le terrain. « C’est l’entraîneur qui décide. Là où il a besoin de moi, je suis disponible, que ce soit en tant qu’ailier, numéro neuf, défenseur central, milieu de terrain… Je suis là pour aider. Je suis venu pour apporter un plus à l’équipe. Je sais qui je suis et quel est mon potentiel, mais je veux aider quel que soit le rôle. J’ai envie de gagner, je suis venu avec une soif de victoire.» Avec Santos, il a déjà remporté une Copa Libertadores, une Coupe du Brésil et trois championnats paulistes.

Du haut de ses 225 matchs et 136 buts avec son club formateur, Neymar souhaite continuer à écrire l’histoire, alors qu’il est lui-même surpris d’être de retour chez lui. «Certaines décisions dépassent la logique du football. J’avoue qu’au début du mois, je ne pouvais pas imaginer quitter Al-Hilal. J’étais très heureux là-bas, ma famille aussi. Et puis les choses se sont passées et j’ai dû prendre une décision. J’ai commencé à me sentir triste au quotidien… L’occasion de revenir s’est présentée et je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Dès le premier jour, j’ai décidé que je voulais revenir à Santos. Ça me donne l’impression de rajeunir. J’ai le sentiment d’avoir à nouveau 17 ans.» Cette cure de jouvence doit maintenant se confirmer sur le terrain.