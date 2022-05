Christophe Galtier réagit au communiqué des ultras niçois

Après la rencontre face à Saint-Étienne, Christophe Galtier s'était emporté contre certains de ses supporters après les chants irrespectueux envers Emiliano Sala, décédé il y a 3 ans. Les ultras niçois s'étaient ensuite exprimé dans un communiqué dans lequel ils prenaient à partie leur entraîneur. Présent en conférence de presse, le technicien s'est exprimé sur la situation : «ce communiqué (des Ultras de Nice) a le droit d'exister. Chacun a sa manière d'analyser. Est-ce que je redoute quelque chose me concernant sur le match de demain ? Je souhaite que l'ensemble du stade encourage l'équipe, qui se bat depuis huit mois pour une place européenne (...).»

L'évènement aurait pu être classé sans suite mais il pourrait bien y avoir des répercussions, sous forme de sanctions pour l'OGC Nice, qui ne devraient cependant tomber que la saison prochaine. De son côté, le coach des Aiglons ne sait pas non plus ce qu'il va se passer : «je ne sais pas les décisions qui vont être prises, que ce soit du côté des supporters ou des instances. J'ai vu passer des choses sur la commission de discipline, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Il faut revenir au calme et à l'essentiel : la compétition. Je ne sais pas si on sera sanctionnés.»