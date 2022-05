Christophe Galtier s'emporte contre les supporters niçois coupables du chant détourné sur Sala

L'OGC Nice a vécu une soirée à rebondissements. Quatre jours après sa défaite en finale de la Coupe de France, le Gym a battu Saint-Etienne à l'Allianz Riviera dans un scénario complètement renversant ce mercredi soir. Menés 0-2, les Aiglons ont retourné la situation en seconde période pour s'imposer 4-2. Ils peuvent toujours croire en leurs chances de qualification européenne en fin de saison. Il y a en revanche un gros point noir. Durant la rencontre, des supporters niçois ont détourné un chant nantais en hommage à Sala pour se moquer de l'attaquant argentin, mort tragiquement dans un accident d'avion en janvier 2019. Le club azuréen a rapidement réagi pour condamner cet acte. Christophe Galtier en a remis une couche en conférence de presse. Passablement très énervé par ce comportement, l'entraîneur a présenté ses excuses à la famille du joueur et au FC Nantes au nom de son vestiaire. Il s'en est pris ensuite aux fans coupables de ce chant.

«Je n'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. Dans le vestiaire, la première réaction ce n'était pas de la joie. Les joueurs ont tous entendu. Je sais que le club est intervenu avec un communiqué mais au nom de tout le vestiaire, je tiens à présenter mes excuses auprès de la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes. On peut entendre beaucoup de choses dans un stade. Il y avait quelques personnes. Ils n'étaient pas que trois et si c'est ça le reflet de la société, on est dans la merde. Je veux bien qu'on chambre les joueurs mais j'ai aussi entendu des insultes envers Mme Frappart (l'arbitre de la finale de Coupe de France). Jusqu'à preuve du contraire, elle ne nous a pas fait perdre la finale, nous avons perdu la finale. Je ne vois pas ce que vient faire la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. C'est surréaliste. (Long silence) Je n'ai pas de mot. Qu'ils restent chez eux (il répète). On ne peut pas entendre ça dans un stade si c'est pour insulter les morts, si c'est pour jeter des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.»