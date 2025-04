OL : Ernest Nuamah a été opéré ce mardi

Il est le grand absent de la fin de saison du côté de l’OL. Alors qu’il commençait à sérieusement monter en puissance et affichait un niveau qu’il n’avait jamais montré entre Rhône et Saône, Ernest Nuamah s’est blessé au pire des moments il y a deux semaines contre Lille. Un coup dur pour l’ailier ghanéen et les Gones.

Touché aux ligaments croisés, le joueur de 21 ans est absent jusqu’en fin de saison et risque également de manquer les premières semaines de la prochaine saison. En attendant ce retour attendu, l’ancien joueur de Nordsjaelland a été opéré ce mardi avec succès à l’hôpital privé Jean-Mermoz par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet. Sa rééducation commencera dès ce mercredi dans l’Ain.