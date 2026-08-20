L’Atlético finalise l’arrivée de Nicolas Jackson !

L’Atlético de Madrid a jeté son dévolu sur Nicolas Jackson. Avec Alexander Sørloth actuellement blessé et un Julián Alvarez qui a toujours des envies de départ, les Colchoneros ont décidé de renforcer leur attaque dans ces derniers jours du mercato estival. Et le dossier de l’attaquant sénégalais est désormais très concret puisque comme le rapporte AS, Mateu Alemany, directeur du football professionnel de l’Atlético, s’est rendu à Londres ce jeudi avec l’objectif de faire avancer, voire de boucler, l’arrivée de l’attaquant de Chelsea.

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Le timing n’est pas anodin. Présent mercredi soir au Metropolitano pour assister à la rencontre face à Málaga, Alemany a pris la direction de Londres dès le lendemain matin. Jackson est devenu l’une des priorités offensives de l’Atlético, qui apprécie notamment son expérience de la Liga, où il s’était révélé sous le maillot de Villarreal avant de rejoindre Chelsea. Il est considéré comme le profil parfait à relancer.

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Vers un nouveau prêt

Le principal obstacle reste évidemment financier. Après avoir déjà investi 33 M€ + 7 M€ de bonus pour Cristian Romero, l’Atlético dispose d’une marge de manœuvre limitée et cherche donc à négocier une opération qui lui permettra de renforcer son attaque sans alourdir considérablement ses comptes. L’idée privilégiée est celle d’un prêt, avec l’espoir que Chelsea accepte de prendre en charge une partie du salaire du Sénégalais.

Reste que les Madrilènes ont un argument de poids : la volonté du joueur. Après une saison passée en prêt au Bayern Munich, Jackson pourrait être tenté par un retour en Espagne, un championnat qu’il connaît déjà et dans lequel il avait commencé à se faire un nom avec Villarreal. L’Atlético espère donc profiter de cette envie pour faciliter les discussions avec Chelsea et permettre à Alemany de finaliser rapidement ce dossier. Mais du côté du club, on est assez optimiste surtout que les Blues veulent dégraisser leur effectif et surtout en attaque.