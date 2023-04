PSG : Sergio Ramos a enfin pris sa décision pour son avenir

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain doit-il continuer avec Sergio Ramos ? Au début de saison, les réponses auraient été unanimes en raison de son très haut salaire et de ses absences à répétition, qui l’ont forcé à ne jouer que 13 rencontres lors de l’exercice 2021-2022. Mais cette saison, l’Espagnol de 37 ans a bien rebondi et a su montrer des performances intéressantes en championnat, ainsi qu’en Ligue des Champions, même s’il a pu manquer de régularité dans l’enchaînement des rencontres.

En ce sens, et ajouté à la blessure de Presnel Kimpembe et les incertitudes sur l’état physique de Milan Skriniar, qui débarquera cet été, le Paris Saint-Germain change d’avis sur Sergio Ramos. Le club de la capitale semble prêt à valider la prolongation de l’ex-capitaine du Real Madrid, dont la stabilité cette saison a plu. Cependant, l’entourage de l’Espagnol, à l’image de sa femme, se montrait encore flou. «Je ne sais pas si on va rester à Paris ou si on va revenir (en Espagne). Et le pire, c’est que je ne le saurai qu’au dernier moment», a confié sa compagne, Pilar Rubio.

À lire

PSG : l’aveu étonnant de la femme de Sergio Ramos

Sergio Ramos est prêt à baisser son salaire

Pourtant, selon les dernières révélations du Parisien, plusieurs facteurs montrent que l’ex-international espagnol voudrait continuer l’aventure au Paris Saint-Germain. Au-delà d’un état physique plus solide (27 rencontres de Ligue 1 disputées, 1 but, 1 passe décisive), on apprend que Sergio Ramos souhaite toujours côtoyer le plus haut niveau européen, après la dernière campagne de Ligue des Champions disputée. De plus, il serait prêt à faire quelques efforts financiers pour assurer sa prolongation.

La suite après cette publicité

Des discussions ont déjà eu lieu entre la direction sportive et Sergio Ramos pour évoquer le sujet et les hautes sphères du Qatar seraient confiantes, même si aucune offre concrète n’a encore été formulée. Alors qu’il sera libre de tout contrat cet été, son cas devrait être tranché après la fin de la saison et la probable obtention du onzième titre de Champion de France. De son côté, Christophe Galtier souhaite le conserver : «il n’en reste pas moins que je suis très satisfait de sa saison et de ce qu’il amène», a-t-il assuré devant la presse, ce vendredi.